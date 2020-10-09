السفارة التونسية: أعان الله ولي العهد وسدّد خطاه

وطن النهار

بعث القائم بأعمال السفارة التونسية لدى الكويت عبدالله عميدي ببرقية تهنئة بمناسبة مبايعة سمو الشيخ مشعل الأحمد ولياً للعهد للكويت قال فيها: اتشرف اصالة عن نفسي ونيابة عن ابناء الجالية التونسية المقيمة بتقديم أحر عبارات التهاني الى سمو ولي العهد بالثقة الغالية لصاحب السمو الشيخ نواف الأحمد أمير البلاد، داعياً الله -عزوجل- أن يوفق سموه في مهامه السامية ويسدد خطاه لما فيه خير الشعب الكويتي العزيز من تقدم ورخاء.

وإذ نشيد بالنهضة التي تعرفها الكويت الحبيبة، فإننا على يقين بان مسيرة التقدم والازدهار ستتواصل بكل ثبات واقتدار في ظل القيادة الحكيمة لصاحب السمو أمير البلاد وولي عهده.

وزاد: ان تونس اذ تعتز بعلاقاتها المتميزة مع الكويت، فإنها تتطلع بهدي من القيادة التونسية الى مزيد من تطوير هذه العلاقات بالعمل سويا من اجل تنويع مجالات التعاون والارتقاء بها الى آفاق أرحب خدمة لمصلحة بلدينا وشعبينا الشقيقين.

وختم بقوله: وندعو الله -عزوجل- أن يحفظ تونس والكويت ويهب شعبيهما مزيداً من التقدم والازدهار والنماء.

