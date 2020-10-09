المحافظون: سمو ولي العهد قادر على اجتياز الصعاب

وطن النهار

عبر المحافظون عن ثقتهم في ان سمو ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد سيكون خير سند لصاحب السمو أمير البلاد، مشيرين إلى كفاءته وجدارته وخبراته الواسعة ونجاحه المشهود في كل منصب اسند إليه.

وقد أعرب محافظ حولي الشيخ أحمد النواف عن اعتزاز الكويت بحكمة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ نواف الأحمد بتزكية سمو الشيخ مشعل الأحمد وليا للعهد ليكون سندا وعونا لسموه رعاه الله في استكمال النهضة والبناء وتحقيق طموحات وأحلام أبناء الكويت مبينا ان سمو الشيخ مشعل قائد ماهر يملك كل مقومات النجاح.

وقال الشيخ أحمد النواف في تصريح لـ «كونا» أمس الخميس ان سمو ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد قائد ماهر يملك كل مقومات النجاح ويتميز بالرؤية الثاقبة والبصيرة النافذة والقدرة على اجتياز الصعاب وتخطي العقبات.

وأوضح أن سموه عرف في كل المواقع التي تبوأ مسؤولياتها بالحزم والانضباط والتفاني في البذل والعطاء والإخلاص في العمل والحرص على تحقيق افضل النتائج والوصول الى اعظم الأهداف.

واكد أن سمو ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد يملك رصيدا كبيرا في قلوب المواطنين الذين عهدوا في سموه حبه الشديد لهم وتواضعه ودماثة خلقه وتواصله الدائم مع مختلف شرائح المجتمع والاستماع الى طموحاتهم وتطلعاتهم.

مؤكداً على ثقته بأن الكويت ستشهد خلال الفترة المقبلة ازدهارا كبيرا في مختلف المجالات بفضل قيادتها الحكيمة ورؤية حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ نواف الاحمد الجابر الصباح ومؤازرة سنده وعضده سمو ولي العهد الشيخ مشعل الاحمد والتفاف الشعب الكويتي الابي حول قيادته الحكيمة التي لن تدخر جهدا في تحقيق الخير والتقدم والازدهار لكويتنا الغالية.

وقدم الشيخ احمد النواف التهنئة لسمو ولي العهد الشيخ مشعل الاحمد متمنيا لسموه التوفيق والسداد.

وجدد البيعة والعهد لحضرة صاحب السمو أمير البلاد وسمو ولي العهد من اجل اعلاء الكويت ورفعة شأنها والحفاظ على مكانتها عالية خفاقة بين الأمم.

مكانة عالية

رفع محافظ الفروانية الشيخ مشعل الجابر العبدالله الصباح أمس الخميس أسمى آيات التهاني والتبريكات إلى سمو ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد بمناسبة تزكية سموه بتوليه ولاية العهد.

وقال الشيخ مشعل الجابر في تصريح صحافي أمس: إن «تزكية حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ نواف الأحمد لسمو الشيخ مشعل الأحمد وليا للعهد ومبايعة مجلس الأمة تأتي تأكيدا لما يحظى به سموه من مكانة عالية وثقة كبيرة لسجله الحافل بالإنجازات في خدمة وطننا الغالي الكويت».

وأضاف أن سمو ولي العهد خير سند لمواصلة التقدم والبناء في البلاد مبينا «نحن نؤكد مبايعتنا لسموكم على السمع والطاعة ونعاهدكم على مواصلة العمل والبذل والعطاء لتبقى راية الوطن عالية خفاقة».

ودعا المولى جل وعلا أن يعين سموه على حمل الأمانة ويسدد خطاه لما فيه خير ورفعة وازدهار البلاد تحت ظل القيادة الحكيمة لحضرة صاحب السمو أمير البلاد.

كفاءة وجدارة

رفع محافظ العاصمة الشيخ طلال الخالد أسمى آيات التهاني والتبريكات لسمو ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد بمناسبة اختيار وتزكية حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ نواف الأحمد لسموه وليا للعهد.

وقال الخالد في بيان صحافي أمس الخميس: «إن هذا الاختيار يعكس مدى الحكمة والحنكة والرؤية الثاقبة والبصيرة النافذة والمستنيرة لحضرة صاحب السمو أميرنا المفدى».

وأضاف «ما اتسم به سمو ولي العهد من صلاح وجدارة وكفاءة وخبرات وتجارب عديدة وإخلاص وتفان ونجاح وإنجاز ملموس على جميع المستويات التي عهدت لسموكم منذ بداية عملكم في الشأن وهو ما يؤهل سموكم وعن جدارة لتولي هذا المنصب لتكونوا خير عضيد وسند لسمو أمير البلاد حفظه الله ورعاه في استكمال مسيرة البناء والنهضة في هذا الوطن الغالي».

ودعا المولى جل وعلا أن يحفظ سمو أمير البلاد الشيخ نواف الأحمد وسمو ولي عهده الأمين الشيخ مشعل الأحمد وأن يحيطهما بعين عنايته ورعايته.

كما دعا الله أن يفيء سبحانه وتعالى على الوطن الغالي من فيض آلائه وكرم عطائه أمنا وأمانا ورخاء وأن ينعم جل وعلا على هذا البلد الحبيب بمزيد من التقدم والازدهار تحت قيادة حضرة صاحب السمو أمير البلاد وبدعم ومؤازرة سمو ولي عهده الأمين.

عطاء ممتد

بدوره هنأ محافظ الأحمدي الشيخ فواز الخالد سمو ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد بالثقة التي أولاها لسموه حضرة صــاحب السمـــو أمير البـــلاد المفـدى الشيــخ نواف الأحمد.

وقال في تهنئته ، يطيب لي بالأصالة عن نفسي وباسم إخواني أهالي وقاطني محافظة الأحمدي الكرام أن أتقدم بأصدق آيات التهاني القلبية والتبريكات إلى مقام سمو الشيخ مشعل الأحمد ولي العهد، بالثقة التي أولاها لسموه حضرة صــاحب السمـــو أمير البـــلاد المفـدى الشيــخ نواف الأحمد، ومبايعة نواب الأمة.

واستطرد محافظ الأحمدي في تهنئته، سائلين المولى سبحانه أن يعين سموه على حمل الأمانة والمسؤولية بـاقتداره المعهــود كخير عضد وسند لسمو أمير البلاد المفدى في واحدة من أهــم وأدق المراحــل محليــاً واقليميـاً وعالميـاً، وأن يوفقه الخالق جل وعلا ويسدد خطاه لمواصلة مسيرة عطائه اللامحدود في خدمة الكويت وأهلها بمختلف المواقع التي تولى مسؤوليتها.

سمعاً وطاعة

هنأ محافظ الجهراء ناصر الحجرف سمو الشيخ مشعل الاحمد بمناسبة تولي سموه ولاية العهد.

وقال في تصريح صحافي أمس: «بالاصالة عن نفسى ونيابة عن أهالي محافظة الجهراء يشرفني أن أرفع الى مقام سموكم الكريم أسمى آيات التهاني والتبريكات القلبية وصادق الدعوات بالتوفيق لصدور الامر الاميري بتزكيتكم لولاية العهد من سيدي حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ نواف الاحمد وحصولكم على ثقة الامة».واضاف «اننا نبايعكم على السمع والطاعة وندعو الله ان يعينكم على حمل الامانة والتي أنتم اهل لها وان يمدكم بموفور الصحة وتمام العافية وأن يسدد على دروب الخير خطاكم لما فيه رفعة ورخاء بلدنا الحبيب وأن يديم علينا نعمة الامن والامان تحت راية حضرة صاحب السمو أمير البلاد».

