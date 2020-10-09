محمد الخالد: اختيار صائب وحكيم ويبشر بمرحلة حافلة بالإنجازات

وطن النهار

أعرب المستشار في الديوان الأميري الشيخ محمد الخالد عن سعادته بتزكية حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ نواف الأحمد لسمو الشيخ مشعل الأحمد وليا للعهد.

وقال الشيخ محمد الخالد في تصريح لـ «كونا» بمناسبة أداء سمو ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد اليمين الدستورية أمام مجلس الأمة أمس «إنه اختيار صائب وحكيم يبشر بمرحلة جديدة حافلة بالانجازات وتحقيق الخير والتقدم لوطننا العزيز».

ورفع أسمى آيات التهاني والتبريكات إلى الشعب الكويتي بقيادته الجديدة التي عهدنا فيها التفاني والاخلاص من أجل خدمة الكويت.وذكر أن سمو الشيخ مشعل الأحمد حفظه الله أهل للثقة ومعيار للنجاح استطاع أن يرسي قواعد وأسس أمنية حديثة في المواقع التي تسلم مسؤوليتها سواء في المباحث العامة أو الحرس الوطني مشيرا إلى أن سموه كان في كل الأوقات مثالا للبذل والعطاء والتضحية من أجل الوطن.

وأضاف أن سمو الشيخ مشعل الأحمد يشهد له باهتمامه بالكفاءات من أبناء الكويت المخلصين وتنمية قدراتهم والحرص على عملهم وتوجيههم بالشكل السليم الذي يحقق التفوق والنجاح.

وأوضح الشيخ محمد الخالد أن سمو ولي العهد حفظه الله يتمتع بخبرة واسعة وحكمة كبيرة في شؤون الحكم ويتميز بنظرة صائبة للأمور وحب للعطاء الوطني والخيري مشيرا إلى أن هذه الصفات تجعل من سموه القائد الناجح الذي يجسد متطلبات المرحلة.

وأفاد أن سمو الشيخ مشعل الأحمد كان معايشا لعدد كبير من حكام الكويت وقادتها وكان شاهدا على الكثير من الأحداث التي مرت على الكويت وامتلك تاريخا حافلا من الخبرة والحنكة والقدرة على التعامل مع مختلف القضايا.

وأشار إلى أنه عرف عن سموه الحزم والشدة في اتخاذ القرارات ورغم أنه كان يتميز بالتواضع والبساطة وحب التقرب والتواصل مع المواطنين والوقوف على مسافة واحدة من الجميع.

وأعرب الشيخ محمد الخالد عن تمنياته بالتوفيق والسداد لسمو ولي العهد الشيخ نواف الأحمد وأن يعين سموه على تحمل المسؤولية وأن يكون خير سند وعضد لحضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ نواف الأحمد.

