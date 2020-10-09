فيصل الحمود: نبايعكم على السمع والطاعة

وطن النهار

هنأ الشيخ فيصل الحمود سمو الشيخ مشعل الاحمد بمناسبة تولي سموه ولاية العهد.

وقال الحمود: يطيب لي أن أرفع إلى مقام سموكم الكريم آسمى آيات التهاني والتبريكات القلبية وصادق الدعوات بالتوفيق لصدور الامر الاميري بتزكيتكم لولاية العهد من سيدي حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ نواف الاحمد وحصولكم بجدارة واجماع على ثقة الامة جمعاء.

وأشار الحمود الى الكلمات الجميلة ومعانيها الرائعة التى وجهت لنا من سموكم أثناء مقابلتكم لتهنئتكم والتي نعتبرها وساماً على صدرنا وسوف نظل نعمل لنبقى جديرين بثقتكم الكريمة.

وأوكد على مبايعة سموكم على السمع والطاعة وداعياً المولى عز وجل ان يعينكم على حمل الامانة والتي أنتم اهل لها وان يُـمد سموكم بموفور الصحة وتمام العافية وأن يسدد على دروب الخير خطاكم لما فيه رفعة ورخاء بلدنا الحبيب وأن يديم علينا نعمة الامن والامان تحت راية سيدي حضرة صاحب السمو أمير البلاد.

واضاف الحمود : ان هذه المباركة لكم وللكويت وشعبها من منطلق ما نعهده منكم بأنكم ستظلون كما كنتم دائماً تتمتعون بثقة سمو الامير والشعب الكويتي وخير عضيد وسند لاستكمال مسيرة سمو الامير الراحل طيب الله ثراه في قيادة الكويت الى بر الامان في هذه الظروف الصعبة التي نرى فيكم وفي سداد رأيكم وحكمتكم وحزمكم خير من يقوم بالمهمات الصعبة.

واكد الحمود ان هذه المهمة التي عهدت اليكم ستكون بفضل رعاية الله بداية لعهد الخير والرخاء لبلدنا الحبيب.

