أحمد المشعل: جميع آمال الكويتيين معقودة على القيادة الحكيمة

وطن النهار

رفع رئيس جهاز متابعة الأداء الحكومي الشيخ أحمد المشعل الأحمد أسمى آيات التهاني والتبريكات إلى سمو ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد بالتزكية السامية من سمو أمير البلاد الشيخ نواف الأحمد لسموه ومبايعته بالإجماع من مجلس الأمة وأدائه اليمين الدستورية أمام مجلس الأمة وليا للعهد.

وقال الشيخ أحمد المشعل لـ «كونا: إن جميع آمال الكويتيين معقودة على القيادة الحكيمة لحضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح وعضيده سمو ولي العهد حفظهما الله ورعاهما في مواصلة مسيرة العطاء والتنمية إلى مدارج الازدهار والارتقاء.

وسأل باسمه وباسم جميع منتسبي جهاز متابعة الأداء الحكومي الله تعالى أن يكلأ سمو أمير البلاد وسمو ولي عهده الأمين بعنايته ورعايته وأن يسبغ عليهما أثواب الصحة والعافية والعمر المديد ويجعل التوفيق والسداد حليفهما.

وأكد أن جميع العاملين في الجهاز على العهد في مواصلة العمل لكل ما فيه عزة الوطن وسؤدده دائما عاليا في شتى المحافل.

