الهيئات واللجان الخيرية: ولي العهد أهل لتحمل المسؤولية

وطن النهار

هنأ رئيس الهيئة الخيرية الاسلامية العالمية، المستشار بالديوان الأميري د.عبدالله المعتوق سمو الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح بمناسبة تزكيته وليا للعهد ونيل ثقة سمو أمير البلاد.

وجاء في نص برقية د. المعتوق الذي يشغل أيضا منصب المستشار الخاص للأمين العام للأمم المتحدة «يشرفنا في الهيئة الخيرية الاسلامية العالمية أن نتوجه اليكم بأجمل التهاني القلبية وأطيب التبريكات الحارة بمناسبة تزكيتكم وليا للعهد، ونيلكم ثقة حضرة صاحب السمو الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح - حفظه الله ورعاه».

ونحن في هذا المقام اذ نوجه لسموكم خالص التحايا المقرونة بما تكنه القلوب لكم من حب وولاء وتقدير وعرفان، نقدر عاليا ما عهدناه على سموكم من حكمة وخبرة واسعة بشؤون الحكم ونظرة صائبة للأمور وحب للعطاء الوطني والخيري.

والله نسأل أن يكلل المسيرة العطرة لسموكم بالنجاح والتوفيق والسداد، ويشد من أزركم، ويعينكم على تحمل أمانة المسؤولية، ويمدكم بعونه وتوفيقه لمواصلة مسيرة الخير والنهضة والتقدم والازدهار في الكويت. ودمتم سموكم في حفظ الله تعالى وعنايته، وتوفيقه وطاعته، مُتمتعا بالصحة والعافية، والعُمر المديد المبارك، ومؤيدا بنصره، ومحفوفا برعايته وحفظ الله دولة الكويت وشعبها الأبي تحت القيادة الرشيدة لصاحب السمو».

من جهته رفع رئيس مجلس الادارة في جمعية الرحمة العالمية الشيخ د. جاسم مهلهل الياسين أسمى آيات التهاني والتبريكات الى سموِ ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح، بمناسبة نيل ثقة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح، ومبايعة مجلس الأمة الكويتي له وليا للعهد.

وبين أنَ هذا التعاقب القيادي الذي تم بكل يسر وتفاهم وتوافق هو علامة مضيئة في مسيرة هذا البلد المعطاء، داعيا المولى سبحانه وتعالى أن تترسخ مكانة الكويت شامخة بين بلدان العالم لتظلَ منارة ومركز اشعاع للأمن والأمان محليا واقليميا ودوليا، ورائدة للتنمية والعمل الخيري و الانساني. وأعرب عن ثقته في أن يشهد هذا العهد الميمون باذن الله ما يتطلع اليه الشعب الكويتي من عزٍ ورخاء وريادة ورفاه، سائلا الله تعالى أن يعين صاحب السموِ أمير البلاد وسموَ ولي العهد على تحمل المسؤولية، وأن يحفظهم ويكلأهم برعايته، وأن يلبسهم ثوب الصحة والعافية، وأن يبارك في أعمارهما، وأن يكون سمو ولي العهد عونا لأخيه صاحب السمو أمير البلاد في ادارة شؤون البلاد وتحقيق مصالح العباد.

بدوره هنأ نائب رئيس مجلس الادارة والأمين العام في جمعية الرحمة العالمية الشيخ يحيى العقيلي سموَ ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح، حفظه الله ورعاه بنيل ثقة حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح، ومجلس الأمة الكويتي وليا للعهد.

وأضاف: مع تولي سمو ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح لولاية العهد لا يسعنا الا أن ندعو الله سبحانه وتعالى له بالتوفيق والسداد، وأن يرزقه البصيرة وفواتح الخير، وأن يصرف عنه كلَ سوء، وأن يعينه على هذه الأمانة والمسؤولية لاستكمال مسيرة الخير لهذا البلد المعطاء خاصة وأنَ العمل الخيري أصبح ركيزة من الركائز الأساسية للسياسة الخارجية للكويت التي عرف عنها ومنذ ما قبل استقلالها بمبادراتها الانسانية التي استهدفت مناطق عديدة في العالم.

وأكَد أنَ مسيرة الكويت الخيرية أصبحت معلما واضحا وراسخا وثابتا وشامخا في أرجاء المعمورة، مبينا أنَ أعمال البر والاحسان قيم متأصلة لدى أبناء الشعب الكويتي، تناقلها الأبناء والأحفاد بما عرف عنهم من مسارعة في اغاثة المنكوب واعانة المحتاج ومدِ يد العون والمساعدة لكلِ محتاج.

ودعا العقيلي المولى عزَ وجلَ أن يمنَ على صاحب السمو الأمير الشيخ نواف الأحمد وسمو ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد بموفور الصحة والعافية، ودوام النعم والأمن والأمان على وطننا العزيز، والمزيد من التقدم والرخاء في ظلِ القيادة الحكيمة.

بطانة صالحة

أما المدير العام في نماء للزكاة والتنمية المجتمعية بجمعية الاصلاح الاجتماعي سعد مرزوق العتيبي فرفع أسمى آيات التهاني والتبريكات لسمو ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح بمناسبة نيل ثقة سمو أمير البلاد الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح ومجلس الأمة ومبايعته وليا للعهد داعيا الله عز وجل أن يرزقه بالبطانة الصالحة التي تعينه على حمل الأمانة وأن يكون عونا لسمو أمير البلاد.

وقال في تصريح له: نحن على ثقة باختيار صاحب السمو الأمير الشيخ نواف الأحمد لسمو الشيخ مشعل الأحمد وليا للعهد وندعو الله عز وجل أن يوفقه لما يحبه ويرضاه وأن يرزقه ببطانة صالحة تعينه على المضي قدما لما فيه الخير للبلاد والعباد وأن يكون عونا لأخيه سمو أمير البلاد، داعيا الله عز وجل أن يحفظ الكويت وأهلها ويديم علينا نعمتي الأمن والأمان.

وأوضح أن اجراءات انتقال السلطة في الكويت وجهت رسالة للعالم أجمع في كيفية تعامل الكويت مع أكبر الأحداث لاسيما فيما يتعلق بنظام تداول السلطة والحكم بكل سهولة ويسر هو علامة مضيئة في تاريخ الكويت. وأشاد بحكمة وخبرة سمو ولي العهد الواسعة بشؤون الحكم ونظرته الصائبة للأمور وحبه للعطاء الوطني والخيري مبينا أن دولة الكويت أثبتت على مر التاريخ أنها واحة للخير والسلام قولا وفعلا، فلم يعد اسمها يذكر في أي محفل اقليمي أو دولي الا مقترنا بالعمل الخيري والانساني، في اشارة مهمة على حضورها الانساني البارز على خريطة المشهد الانساني العالمي.

وأوضح أن هذه المرحلة من تاريخ بلدنا وأمتنا لاشك أنها مليئة بالتحديات والصعاب التي تواجه سمو الأمير وسمو ولى العهد حفظهما الله لكننا على ثقة بأنهما أهل لها وعلى يقين بأن دعوات المخلصين لهما وحسن ارتباطهما بربهما جل وعلا سيعينانهما على قيادة سفينتنا الى بر الأمان.

ومن جانبه هنأ مساعد مدير العلاقات العامة والاعلام في نماء للزكاة والتنمية المجتمعية وليد الكندري سمو ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح بمناسبة نيل ثقة سمو أمير البلاد الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح ومجلس الأمة ومبايعته وليا للعهد سائلا الله تعالى له التوفيق والسداد لما فيه الخير للوطن والمواطنين والارتقاء بجميع جوانب الحياة في كويتنا الغالية وتحقيق نقلات حضارية وتنموية شاملة نحيا في ظلالها بنعمة الأمن والأمان والطمأنينة.

وأوضح أن سمو ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح قاد مؤسسة عريقة في الكويت استطاع عبر قيادته لهذا الموقع الحساس ان يجعل من الحرس الوطني مؤسسة من أهم المؤسسات سائلا المولى عز وجل التوفيق لسمو أمير البلاد وسمو ولي العهد في قيادة سفينة الوطن بكل حنكة واقتدار الى شاطئ الأمان في مراحل شديدة الحرج والاضطراب في المحيط الاقليمي، وبُعد النظر وعمق البصيرة والمضي قدما في سياسة الكويت الخيرية والانسانية.

ودعا الكندري الله سبحانه وتعالي أن يمن على صاحب السمو أمير البلاد الشيخ نواف الأحمد وسمو ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد حفظهما الله بموفور الصحة والعافية ودوام النعم والأمن والأمان على وطننا العزيز.

وأوضح أن نجاح العمل الخيري الكويتي في تحقيق بصمات واضحة حول العالم هو نتاج عوامل عديدة، لعل من أبرزها دعم القيادة السياسية، وما جبل عليه الشعب الكويتي من حب للعطاء والبذل والانفاق، وما تجذر في وجدانه وثقافته من قيم انسانية راسخة، فضلا عن التطور المؤسسي للعمل الخيري ومواكبته للمستجدات.

من جهته بارك رئيس وأعضاء جمعية احياء التراث الاسلامي لصاحب السمو الشيخ/مشعل الأحمد الجابر الصباح - حفظه الله - نيل ثقة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح -حفظه الله- بتزكيته لولاية العهد بدولة الكويت، ومبايعة مجلس الأمة الكويتي لسموه بالاجماع.

وجاء في برقية بهذا الشأن: يتقدم اخوانكم وأبناؤكم (رئيس وأعضاء جمعية احياء التراث الاسلامي) بأسمى آيات التهاني والتبريكات لنيلكم ثقة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح -حفظه الله- لولاية العهد بالكويت. سائلين الله – عزوجل- أن يعينكم على أداء الأمانة، وحمل المسؤولية كما يحب ويرضى، وأن تكونوا سندا وعونا في قيادة بلدنا الكويت الى بر الأمان تحت قيادة صاحب السمو الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح أمير البلاد حفظه الله. والله نسأل أن يحفظ سموكم، ويحفظ الكويت وأهلها من كل سوء ومكروه.

وبهذه المناسبة صرح الشيخ طارق العيسى – رئيس جمعية احياء التراث الاسلامي – قائلا: بداية نبارك لصاحب السمو الشيخ مشعل الأحمد - حفظه الله - نيل ثقة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح -حفظه الله- بتزكيته لولاية العهد، ومبايعة مجلس الأمة الكويتي لسموه بالاجماع.

واننا لنحمد الله عز وجل أن مَنّ على بلدنا الكويت بالأمن والأمان والمحبة والاحترام المتبادل بين الحاكم والمحكوم، وأن مثل هذه الأمور يتم التعامل معها بشفافية وسهولة والحمد لله.

ولا شك انه وباختيار صاحب السمو الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح لولي عهده الأمين تكتمل بذلك أركان رأس الدولة بوجودهما خصوصا لما عرف عنهما من حكمة وأخلاق كريمة. سائلين الله عزوجل أن يوفق صاحب السمو الشيخ نواف الأحمد، وولي عهده الأمين الشيخ مشعل الأحمد، وأن يؤيدهما بتأييده، وأن يوفقهما ويسدد خطاهما لكل ما فيه خير الكويت وصالح أهلها ان شاء الله.

السداد والرشاد

وهنأت جمعية صندوق اعانة المرضى سمو ولي العهد الشيخ مشعل الاحمد الصباح بتولي ولاية العهد ونيله ثقة أمير البلاد سمو الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح حفظهما الله ورعاهما متمنية لسموه التوفيق والسداد والرشاد والعون من الله عز وجل على تحمل الأمانة والقيام بأدائها خير قيام.

وقال رئيس مجلس الادارة د. محمد الشرهان بالأصالة عن نفسي وبالنيابة عن اخواني أعضاء مجلس ادارة الجمعية وجميع العاملين فيها نهنئ سمو ولي العهد بهذه الثقة الغالية، سائلين الله العلي القدير أن يعينه على تحمل المسؤولية ويوفقه ويسدد خطاه وأن يهيئ له البطانة الصالحة الناصحة التي تدله على الخير وتعينه عليه.

وتمنى د. الشرهان لسمو ولي العهد الشيخ مشعل الاحمد التوفيق والرشاد وان يكون خير عون لأخيه صاحب السمو الأمير لقيادة سفينة الكويت الى بر الأمان في هذه المرحلة من تاريخ كويتنا الحبيبة.

وهنأ مركز الكويت لتوثيق العمل الانساني «فنار» سمو ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد- حفظه الله، بمناسبة اختيار سموه ولي عهد الكويت.

وأعرب رئيس المركز د. خالد الشطي وجميع العاملين بالمركز عن خالص التهنئة لسموه على ثقة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح- حفظه الله ورعاه، باختياره لمنصب ولاية العهد.

ودعا الشطي العلي القدير لسمو الأمير وسمو ولي عهده بموفور الصحة والعافية، وأن يلهم سموهما التوفيق والسداد والرشاد لما يحبه ويرضاه، وأن يحفظ الله سبحانه وتعالى الكويت وشعبها وحكامها وكل من يعيش على ثراها من كل مكروه، وأن يديم عليها نعمة الأمن والأمان والاستقرار، ومواصلة العمل الانساني والخيري في الكويت والذي يقي مصارع السوء.

