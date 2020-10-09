العثمان: أعان الله سمو ولي العهد على حمل الأمانة

وطن النهار

هنأ المدير العام للمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية مشعل العثمان سمو ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد بنيله ثقة حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ نواف الأحمد بتزكيته وليا للعهد ومبايعته بالاجماع من مجلس الأمة.

وقال العثمان في بيان صحافي أمس:

«يشرفني باسمي وباسم جميع زملائي العاملين في المؤسسة أن نرفع أسمى آيات التهاني والتبريكات لسمو الشيخ مشعل الأحمد على ثقة صاحب سمو أمير البلاد المفدى باختياره وليا للعهد»، وسأل المولى عز وجل أن يحفظ سموه عضدا وسندا لحضرة صاحب السمو أمير البلاد وأن يعين سموه على حمل الأمانة ويوفقه ويسدد خطاه لخدمة وطننا الغالي تحت ظل القيادة الحكيمة لحضرة سمو أمير البلاد المفدى وأن يديم على سموه موفور الصحة والعافية.

