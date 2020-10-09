الشطي: سمو ولي العهد سيتمم المسيرة المباركة لأسرة الحكم

وطن النهار

قدم مدير منطقة الصبـــــــاح الطبية التخصصية د.أحمد الشطي التهنئة الى الكويت وأسرة آل الصباح الكرام بمناسبة تزكية سمو الشيخ مشعل الأحمد ولياً للعهد سائلا الله أن ينفع به البلاد والعباد ويعينه على حمل الأمانة ويوفقه لما يحبه ويرضاه.

وقال الشطي: ندعو الله أن يعينه على مواصلة طريق الخير والرخاء لكويت المحبة والسلام وشعبها والأمتين العربية والاسلامية وأسعدتنا تزكية سمو ولي العهـــد الشيخ مشعـــل الأحمد حيث تأتي تلمسا لأولويات الشعب وهمومه وليتمم المسيرة المباركة لهذه الأســـرة الكريمـــة التي أحبهـــا الشعب.

