الجلاوي: سمو ولي العهد قامة كبيرة وشخصية فذة

وطن النهار

تقدّم مدير عام الادارة العامة للجمارك المستشار جمال الجلاوي، بالتهنئة الى سمو الشيخ مشعل الأحمد بمناسبة تزكيته ولياً للعهد من قبل سمو الأمير الشيخ نواف الأحمد، وبمباركة أسرة آل الصباح الكرام والشعب الكويتي بكل مكوناته وأطيافه الذي فرح بهذه التزكية وهذا الاختيار الموفق.

وقال الجلاوي، ان «سمو الشيخ مشعل الأحمد، قامة كبيرة وشخصية فذة ولديه تاريخ حافل بالعطاء والانجازات في مختلف الأصعدة والمجالات»، مبيناً أنه «من مدرسة ونهج وأسلوب ومسيرة اخوانه أمراء الكويت السابقين رحم الله سبحانه مَنْ توفاه الله وأطال الله بعمر سمو الأمير المفدى، وهي مسيرة حافلة بالانجازات والتطور والبناء والعطاء».

وأشار الجلاوي الى أن «سمو الشيخ مشعل الأحمد صاحب خبرة طويلة بالعمل السياسي والأمني والاقتصادي وصاحب قرارات ونظرة مستقبلية ثاقبة، كرّس حياته في سبيل خدمة الكويت وأهلها منذ دخوله السلك العسكري ونجح في تطوير أهم المؤسسات الأمنية والعسكرية وهي الحرس الوطني».

وأضاف أن «سموه باذن الله هو خير مَنْ يساند ويعين حضرة صاحب السمو الشيخ نواف الأحمد لخدمة البلاد والعباد»، سائلاً المولى عزوجل أن يحفظ الكويت أميراً وحكومة وشعباً من كل مكروه ويُديم علينا نعمة الأمن والأمان تحت ظل وقيادة سمو الأمير وسمو ولي عهده الأمين.

