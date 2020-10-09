العواش: خطوة مباركة أسعدت الشعب الكويتي

وطن النهار

رفع رئيس اتحاد اذاعات الدول العربية محمد العواش خالص التهاني والتبريكات الى سمو الشيخ مشعل الأحمد بمناسبة تزكيته وليا للعهد، متمنيا لسموه التوفيق والسداد لخدمة البلاد والعبــــــاد.

وقال العواش: ان تزكية سمو الشيخ مشعل الأحمد من صاحب السمو الأمير الشيخ نواف الأحمد وأسرة آل الصباح الكريمة خطوة مباركة يسعد بها الشعب الكويتي ويثني عليها، لاسيما أنها جاءت بعد ثقة صاحب السمو. داعيا الله تعالى أن يحفظ صاحب السمو الأمير وسمو ولي العهد ساعده الأيمن من كل شر ومكروه، وأن تبقى راية الكويت عالية في جميع الميادين، وأن يديم علينــا نعمة الأمن والأمان في ظـــل قيادة صاحب السمو وسمـــو ولي العهـــد، حفظهمـــا الله ورعاهمـــا.

