«هيئة الشباب» هنأت سمو الشيخ مشعل الأحمد بولاية العهد

وطن النهار

هنأت الهيئة العامة للشباب سمو ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح -حفظه الله- على تزكية صاحب السمو أمير البلاد الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح -حفظه الله ورعاه- له وليا للعهد ومبايعة مجلس الأمة لسموه بالاجماع.

وقال المدير العام للهيئة عبدالرحمن المطيري في بيان صحافي أمس الخميس « يشرفني وكل منتسبي الهيئة أن نرفع لمقام سمو الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح اسمى آيات التبريكات لنيله ثقة سمو أمير البلاد الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح بتزكيته واختياره وليا للعهد».

وتضرع للباري عز وجل أن يديم على سموه موفور الصحة والعافية وأن يسدد الله خطاه ليكون عضدا لحضرة صاحب السمو أمير البلاد في مواصلة واستكمال مسيرة النهضة والتقدم للبلاد على الصعد كافة. وأكد أن كل العاملين في الهيئة يعاهدون القيادة السياسية بالبلاد على مواصلة العمل الدؤوب لخدمة الكويت وشبابها في كل المجالات لتحقيق المزيد من الانجازات من أجل تنمية الشباب وتمكينهم في كل المجالات الشبابية.

