لكنيسة القبطية هنأت القيادة الجديدة

وطن النهار

هنأت الكنيسة القبطية المصرية الارثوذكسية صاحب السمو الشيخ نواف الاحمد بمناسبة توليه مقاليد الحكم في البلاد، وسمو الشيخ مشعل الاحمد بمناسبة اختياره وليا للعهد.

وقال البابا تواضروس الثاني بابا وبطريرك الكرازة المرقسية بمصر وكل بلاد المهجر: اقدم خالص التهاني والتبريكات لسمو الشيخ نواف الاحمد لهذه المكانة الرفيعة التي يستحقها وهو بالتأكيد خير خلف لخير سلف وقد كان شريكا في الحكم لاخيه سمو الشيخ صباح الاحمد رحمه الله، الذي سنظل نتذكره بكل خير، واننا على ثقة ويقين ان سمو الشيخ نواف الاحمد سيكمل مسيرة الحب والسلام والنماء والعطاء والتسامح ويخطو بالكويت الى الامام بحكمته المشهود لها من الجميع، وان الكويت بقيادته ستبقى عنوانا للاخوة والصداقة، مؤكدا ان العلاقات الكويتية- المصرية التي تتميز بخصائص وسمات عميقة واصيلة، مع تطابق وانسجام في الموقف ووجهات النظر ستواصل توهجها واستقرارها ونموها.

واضاف: تابعنا الترحيب الكبير الذي اظهره شعب الكويت بسموه ما يعكس مقدار الحب الوافر الذي يحمله له شعبه وثقته فيه، مؤكدا ان الكويت تستحق كل الخير لذلك انعم الله عليها باسرة حاكمة «آل الصباح» تقودها نحو النهضة والتنمية والاستقرار، معربا كذلك عن خالص التهاني والتبريكات لسمو الشيخ مشعل الاحمد لاختياره وليا للعهد متمنيا لسموه كل التوفيق والسداد.

من جانبه قال مطران القدس والكويت والشرق الادنى نيافة الانبا انطونيوس ان الكويت محظوظة بتبوء سمو الشيخ نواف الأحمد هذا المكان وتلك المكانة لما هو معروف عنه من هدوء الطبع وحسن الادارة.

واضاف: ان الكل يثق في سموه انه سيبذل كل الجهد لخدمة الجميع كعادته وان ثقة شعبه في سموه هي في محلها وانه سيسير على خطى اسلافه العظام ليحقق للكويت ما تتطلع اليه للمستقبل.

وواصل حديثه قائلا اننا على يقين ان سفينة الكويت دوما في مرافئ الامان وانها تسير بخطى ناجحة وموفقة.

اما راعي الكنيسة القبطية الارثوذكسية بالكويت القمص بيجول الانبا بيشوي فقد عبر عن فرحته الغامرة بتولي سمو الشيخ نواف الاحمد سدة الحكم رافعا راية العزة والكرم والاباء وان ما ينتظره شعب الكويت من سموه سيحققه واكثر منه بكثير كعادته كما حدث في مناصب عدة تولاها بنجاح منقطع النظير.

وذكر ان سموه خير خلف لخير سلف، وان ما يتمتع به سموه من دماثة الخلق وحلاوة المعشر وغيرها الكثير قادرة ان تساعده على تحقيق ما في قلبه الكبير بمعونة الله القدير.

ولفت الى ان سمو الشيخ نواف الاحمد لا يختلف عليه احد فقد كسب الكل بمحبته الصادقة وابتسامته الدائمة ونفسه الوديعة المتواضعة رغم علو مكانه ومكانته.

واضاف: ان الله الذي انعم علينا بسموه قادر ان يحفظه لنا ويمتعه بالصحة ويطيل لنا في عمره المديد لكي يحقق المزيد.

وقال: احمل من قداسة البابا ونيافة الانبا انطونيوس والشعب القبطي بالكويت الى سمو الشيخ مشعل الاحمد ازكى عبارات التهنئة لاختيار سموه وليا للعهد.

وتوجه بالتهنئة الى كل الاحباء من شعب الكويت المضياف الكريم لاختيار سمو الشيخ مشعل الاحمد وليا للعهد واثقا ان سموه سيكون خير سند وعون لصاحب السمو.

وتمنى ان يديم الله عز الكويت ورخاءها وازدهارها بريادة وقيادة سمو الامير الشيخ نواف الاحمد.

