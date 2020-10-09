العنزي: سمو ولي العهد يحظى بنظرة أمنية ثاقبة

وطن النهار

تقدم رئيس مجلس إدارة جمعية أهالي الشهداء الاسرى والمفقودين الكويتية فايز عبدالله العنزي وجميع العاملين فيها باسمى آيات التهاني والتبريكات لسمو الشيخ مشعل الأحمد لنيله ثقة مقام سمو الشيخ نواف الأحمد وتزكيته ولياً للعهد.

واعرب العنزي عن اعتزازه وجميع أهالي الشهداء الاسرى والمفقودين الكويتية بحكمة سموه ودوره في بناء الكويت الحديثة من خلال المناصب الحكومية القيادية التي تقلدها سموه والتي أثبت بها جدارة مستحقة يشهد لها خصوصاً في ظل تعدد الظروف التي شهدتها وعاشتها الكويت، وذلك لما يمتلكه سموه من خبرات متراكمة ونظرة ثاقبة في تحديد اتجاهات القرارات التي تصب في مصلحة دولتنا الحبيبة الكويت منذ تأسيس الدولة الحديثة.

واستذكر العنزي دور سموه البارز وحنكته الفاعلة في طرح أرائه السديدة ورؤيته الحكيمة في تحليل الظروف السياسة المحيطة بالكويت لما يحظى به سموه من نظرة حصيفة وحس وطني عالٍ في الحفاظ على أمن واستقرار الكويت، حيث كان سموه سنداً داعماً وقوياً للمغفور لهما بإذن الله تعالى سمو الأمير الراحل الشيخ جابر الأحمد وسمو الأمير الراحل الشيخ صباح الاحمد -رحمهما الله وطيب الله ثراهما- وجعل الجنة مثواهما في المساهمة بعبور سفينة الكويت إلى بر الأمان رغم اختلاف وتعدد الظروف السياسية على الساحات الاقليمية والعالمية التي تشهدها الكويت منذ استقلالها وحتى الآن.

واختتم العنزي تصريحه بالدعاء للمولى عز وجل ان يوفق سموه ويسدد خطاه في مسيرته القادمة وان يعينه على حمل الامانة والمسؤولية في تحقيق المزيد من النمو والازدهار لوطننا الغالي الكويت وان يديم علينا نعمتي الأمن والامان ويحفظ البلاد من كل مكروه.

