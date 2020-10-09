المضف هنأ سمو ولي العهد بالتزكية السامية

وطن النهار

رفع مدير عام الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب الكويتية د. علي المضف أسمى آيات التهاني والتبريكات لسمو الشيخ مشعل الأحمد بمناسبة تولي سموه ولاية العهد ونيل ثقة سمو أمير البلاد الشيخ نواف الأحمد.

وقال المضف في تصريح صحافي: إن لسمو ولي العهد دورا بارزا في مسيرة النهضة والتنمية في البلاد وخدمة الوطن والتي كان خلالها مثالا للبذل والعطاء والتفاني ما حفظ لسموه مكانة خاصة في قلوب أبناء الكويت المخلصين.

ودعا المولى تعالى أن يعين سموه ليكون جنبا إلى جنب مع سمو أمير البلاد لنهضة ورفعة شأن الكويت عاليا بين الأمم.

وأكد حرص سموه خلال توليه منصب نائب رئيس الحرس الوطني على تنمية وتدريب منتسبي الحرس من خلال التعاون المثمر الذي كان ولا يزال قائما بين الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب والحرس الوطني باتفاقيات سنوية حيث شهد هذا التعاون إيمانه ودعمه المتواصل بأهمية تأهيل الكوادر العسكرية في المجالات الفنية والمهنية المطروحة في قطاعات الهيئة التطبيقية والتدريبية.

