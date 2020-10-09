عمدة ديفون عزى الكويتيين بوفاة سمو الأمير الراحل

وطن النهار

تقدم عمدة مدينة «ديفون لي بان» فنسن سكتولا بالتعزية الى جميع الكويتيين المقيمين بالمدينة. وقال في رسالته: «تلقينا بعميق الحزن وبالغ الأسى نبأ وفاة صاحب السمو الشيخ صباح الأحمد أمير الكويت وبهذه المناسبة الأليمة، اتقدم باسمي شخصيا وباسم مدينة ديفون لي بان بأصدق التعازي، حيث اقيمت علاقات وثيقة منذ سنوات بين بلدية ديفون لي بان وجميع الكويتيين المقيمين بالمدينة، وأردنا أن نعبر عن دعمنا لكم في هذه المحنة الأليمة». بدوره، تقدم سليمان العوضي بالانابة عن الكويتيين في المدينة بالشكر على التعازي، مثمنا مشاعره الطيبة تجاه فقيد الكويت الكبير سمو الأمير الراحل الشيخ صباح الأحمد».