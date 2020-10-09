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«تدريس التطبيقي» باركت لسمو ولي العهد


قال رئيس رابطة اعضاء هيئة التدريس للكليات التطبيقية في الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب د. يوسف العنزي ان سمو ولي العهد الشيخ مشعل الاحمد من الشخصيات التي تحظى بحب واحترام اسرة آل الصباح الكرام وجميع فئات واطياف الشعب الكويتي، مؤكدا استحقاقه وبجدارة الثقة الغالية التي منحها اياه سمو امير البلاد الشيخ نواف الاحمد. وتقدم العنزي بالاصالة عن نفسه ونيابة عن زملائه اعضاء الهيئة الادارية للرابطة وجميع اعضاء هيئة التدريس بالهيئة بخالص التهاني والتبريكات لسمو ولي العهد الشيخ مشعل الاحمد هذه الثقة الغالية التي نالها من سمو امير البلاد وممثلي الشعب الكويتي، مهنئا سموه باداء القسم ومباشرة مهام منصبه وليا امينا للعهد.


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