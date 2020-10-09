المهدي: سمو الشيخ مشعل امتداد لأسرة الخير والعطاء

وطن النهار

تقدم الامين العام للمجلس الاعلى للتخطيط والتنمية د. خالد مهدي بالتهاني والتبريكات لسمو ولي العهد الشيخ مشعل الاحمد بمناسبة تزكيته وليا للعهد. وقال: نرفع لسمو ولي العهد الشيخ مشعل الاحمد ونيابة عن جميع منتسبي الامانة العامة للمجلس الاعلى للتخطيط والتنمية اسمى ايات التهاني والتبريكات سائلين المولى عزوجل دوام التوفيق والنجاح لسموكم في مواصلة مسيرة التنمية والنهضة والتقدم في جميع المجالات لبلادنا الحبيبة الكويت. واكد ان سمو ولي العهد الشيخ مشعل الاحمد امتداد لاسرة الخير والعطاء متمنيا له دوام التوفيق والسداد في ادارة شؤون البلاد. واشار مهدي الى اننا نعاهد سموكم على المواصلة والاستمرار بالعمل الجاد لخدمة الكويت للمزيد من الانجازات والعطاء حتى تبقى راية الكويت عالية في جميع المحافل الدولية في المجالات كافة كما كانت ومازالت نبراسا للتقدم ومنارة للنجاح.