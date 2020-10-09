محمد المطيري: سمو ولي العهد القائد الحازم

وطن النهار

قال وكيل الاوقاف المساعد لقطاع المساجد محمد المطيري «نتمنى لسمو الشيخ مشعل الاحمد التوفيق والسداد ليواصل عطاءه المعهود في خدمة الكويت»، وقد عرف عن سموه القيادة الرشيدة خلال تقلده مناصب عدة فهو رجل الامن القوي والقائد الحازم. واضاف «لقد احدث سموه نقلة نوعية في جميع الاجهزة التي ترأسها سائلين المولى جل جلاله ان يمد بعمر سموه ويلهمه السداد في القول والعمل». شعيب: الارتقاء بالمسيرة المباركة هنأ وكيل وزارة الشؤون الاجتماعية عبدالعزيز شعيب سمو الشيخ مشعل الاحمد لتزكيته وليا للعهد، سائلين الله عزوجل ان يعين سموه على حمل الامانة لاستكمال مسيرة النهضة المباركة، ومشوار العطاء والبناء لما فيه خير وصالح الكويت، والارتقاء في شأنها، ولخدمة شعبها الوفي.