فاعليات نسائية: سمو ولي العهد رجل حكمة ومواجه للتحديات

مرأة

شاركت العديد من الشخصيات النسائية البارزة في المجتمع بتقديم التهاني بمناسبة تزكية سمو الشيخ مشعل الاحمد الصباح ولي العهد سائلين الله عز وجل ان يوفقه في مهمته وان يحفظ الكويت من كل شر.

متمنين ان تحمل الايام المقبلة كل الخير للكويت ولشعبها.

الشيخة انتصار سالم العلي قدمت التهنئة الى سمو الشيخ مشعل الاحمد على تزكيته من قبل ابناء الأسرة باختياره وليا للعهد من قبل سمو الامير الشيخ نواف الاحمد.

وأكدت الشيخة انتصار سالم العالي ان هذا الاختيار قوبل بفرح كبير ومباركة من قبل ابناء الأسرة الحريصين دائما على رفعة وامن وتقدم الكويت.سائلة الله ان يوفق سموه في مهمته هذه وان يحفظ الكويت من كل شرواكدت ان الشيخ مشعل رجل حكمة وعمل مع سمو الامير الراحل الشبخ صباح الاحمد وكان قريبا منه مشيرة الى ان سمو لي العهد سيسير على نفس النهج ويكون عضدا لاخيه سمو امير البلاد الشيخ نواف الاحمد. واملت ان تحمل الأيام المقبلة كل الخير للكويت ولشعبها.

وهنأت رئيسة جمعية السعادة والإيجابية الكويتية نجاة الحشاش قائلة: تتقدم جمعية السعادة والايجابية الكويتية بالتهنئة إلى سمو ولي العهد الأمين الشيخ مشعل الأحمد الصباح على الثقة الأميرية السامية بتزكيته ولياً للعهد، وهكذا اكتملت اجنجة الكويت ثانية لتحلق في فضاء الأمن والاستقرار والازدهار، ذلك لأن اختيار سمو الشيخ مشعل الأحمد ولياً للعهد قد منح أهل الكويت ثقة على أننا نبحر في سفينة الكويت قوية قادرة على مواجهة أعتى التحديات والصعوبات التي تعصف بالمنطقة العربية والعالم أجمع.

ثقتنا بسمو ولي العهد ثقة لها تاريخ قديم وليست وليدة اللحظة، فعلى الرغم ان سمو الشيخ مشعل الأحمد غير محب للظهور الإعلامي طوال السنوات التي تولى فيها المناصب التي أوكلت له وفي كل المواقع التي تبوأها ، الا اننا نعرفه جيداً ونعرف قوته في الشدائد وصموده خلف القيادة وتفكيره الهادئ المنظم ، فقد كان العضيد الذي استشّد أخوته حكام الكويت السابقين بيده فقد كان واقفاً خلفهم في الأزمات والملمات بالنصح والإرشاد لهم ، واكتسب بذلك خبرة مخضرمة مستمدة من مدرستين كبيرتين الأولى مدرسة سمو الأمير الراحل الشيخ جابر الأحمد طيب الله ثراه، وهي مدرسة القوة والإرادة والإصرار على إعادة بناء وتأسيس دولة الكويت بعد سلبت كل امكانياتها وقدراتها بعد الغزو العراقي الغاشم واستطاعت بقوة أميرها وإصرار وعزيمة شعبها أن تعود دولة حرة وأبية من جديد ، والمدرسة الثانية مدرسة سمو الأمير الراحل الشيخ صباح الأحمد طيب الله ثراه وهي مدرسة الحكمة والحنكة السياسية، حيث كان سموه مهندس سياسة الكويت الخارجية، تلك السياسة جعلت الكويت تصف ضمن مصاف الدول الأولى والأكثر إنسانية في العالم بشهادة العالم أجمع وهكذا أسرة الصباح الكريمة تسلم مقود القيادة لأمهر نواخذتها جيل بعد جيل، شكرا سمو الشيخ نواف الأحمد على اختيارك الحاسم، وتزكيتك أخيك وعضيدك الشيخ مشعل الأحمد ولياً للعهد، شكرا سمو الأمير لقد وفقك الله للقرار الحكيم، رغم لحظات الحزن التي عصفت بقلوبنا بوفاة والد الجميع سمو الشيخ صباح الأحمد طيب الله ثراه .

حمل الأمانة

وقالت د. فاطمة الموسوي مدير مشروع كفو التابع للديوان الاميري: باسمي وباسم فريق مشروع كفو أهنئ صاحب السمو أمير البلاد الشيخ نواف الأحمد على تسمية سمو الشيخ مشعل الأحمد ولياً للعهد.

سائلين المولى عز وجل أن يوفقهما على حمل الأمانة وأن يسدد خطاهم. وبدورنا في فريق كفو سنسعى لتعزيز مكانة الكويت بالتعاضد بين أبناء الوطن بسواعد الكفاءات التي تعمل بجهد في ظل القيادة الرشيدة.

وهنأت د. ريهام الرغيب، دكتوراه الفلسفة في النقد التشكيلي: أتقدم بأسمى آيات التهاني والتبريكات إلى مقام سيدي سمو مشعل الأحمد، بمناسبة توليه منصب ولاية العهد وفقك الله وسدد خطاك وأعانك على حمل الأمانة، نبايعك على السمع والطاعة وفرحين بك وبدعمك للمثقفين.??

حكمة وخبرة

وتقدمت آلاء حسن رئيس مجلس ادارة شركة ايبسكو العالمية للمقاولات العامة للمباني بالتهنئة إلى الشعب الكويتي بتزكية ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد باختياره من قبل صاحب السمو أمير البلاد الشيخ نواف الأحمد حيث جاءت خطوة مباركة يسعد بها الشعب ويثني عليها ودليل على حرص أبناء الأسرة الصباح الكريمة دائماً على رفعة وامن الكويت . ولاسيما أنها جاءت بعد ثقة «صاحب السمو أمير البلاد»، ولاستكمال مسيرة الوطن نسأل الله تعالى أن يعينه على تحمل المسؤولية ولبناء وتطوير الكويت لتكون ضمن صفوف الدول المتقدمة في جميع المجالات على مختلف الاصعدة.

مؤكدة أن «ولي العهد الشيخ مشعل الاحمد رجل حكمة وخبرة واسعة بشؤون الحكم وصاحب تاريخ حافل وانجازات لخدمة الوطن وهو قائد لمسيرة مليئة بالإنجازات المضيئة، ونظرة صائبة للأمور وحب للعطاء الوطني والخيري من خلال قيادته لسلك الحرس الوطني وخير سند، سائلة الله تعالى أن يوفق الشيخ مشعل الأحمد في مهمته، ويسدد خطاه في قيادة البلد برفقة صاحب السمو وان يحفظ الكويت من كل شر.

وعبرت عن آمالها أن تحمل الأيام المقبلة كل الخير للكويت وشعبها، «ونعاهده على العمل بكل جد وإخلاص لرفعة الكويت وأهلها. داعية الله تعالى «أن يحفظ صاحب السمو وولي عهده من كل شر ومكروه، وأن تبقى راية الكويت عالية في جميع الميادين، وأن يديم علينا نعمة الأمن والأمان في ظل القيادة الرشيدة الحكيمة لأمير البلاد وولي العهد.

وقالت الاعلامية امل الملا: ‏نبارك للشيخ مشعل الاحمد تزكيته ولياً للعهد ‏اللهم أعنه على حمل الأمانة وسدد خطاه ووفقه لما تحب وترضى وارزقه البطانة الصالحة الناصحة التي تعينه على كل ما فيه خير للبلاد والعباد.

وتقدمت رقية حسين مديرة برنامج بريق: بالتهنئة لتعيين سمو الشيخ مشغل الاحمد وليا للعهد. وقالت أنهئ سمو ولي العهد بالثقة التي أولاها له سمو الامير الشيخ نواف الاحمد متمنية لسموه دوام الصحة والعافية.

واوضحت ان سمو ولي العهد شخصية متميزة ومحبوبة آملة ان يكون عونا لاخيه سمو الامير الشيخ نواف الاحمد وامتداداً الحكم آل الصباح الكرام.

وتقدمت د. كفاء مشاري رئيسة قسم التربية البدنية في كلية التربية بالتهنئة لسمو ولي العهد الشيخ نواف الاحمد ولجميع الشعب الكويتي مشيرة الى ان سمو ولي العهد جاء من بيت الحكم وله خبرة واسعة في العمل الدبلوماسي والسياسي وان تعيين سموه افرح جميع الكويتيين.

وتمنت لسموه الصحة والعافية وان يكون سندا لاخيه سمو الامير الشيخ نواف الاحمد وللكويت المزيد من التقدم والنمو.

من جانبها قالت المحامية عصمت الخربوطلي: أتقدم بالتهنئة الخالصة لسمو ولي العهد على هذه الثقة السامية متمنية لسموه الصحة والعافية وان يعينه الله على حمل المسؤولية.

واضافت الانتقال السلس في بيت الحكم دليل على حكمة العائلة الحاكمة التي تعمل من اجل تطور الكويت واستقرارها مشيرة الى ان سموه دائما سباق في دعم المرأة.

ويتمتع بحكم كبيرة وله مكانة كبيرة لدى قلوب الشعب الكويتي كما انه يتمتع بعلاقات وطيدة مع دول العالم ويحظى باحترام وتقدير الحميع.

وقالت منال المسلم رئيسة فريق دانة التطوعي وصانعة أمل 2018: أتقدم بالتهنئة للشيخ مشعل الاحمد على توليه ولاية العهد في بلدنا الكويت الحبيبه. الشيخ مشعل الأحمد من أهم رجال الأمن في الكويت لذا نحن على يقين أنه سيحافظ على أمن الكويت ومصلحتها. وفقه الله لما فيه خير لهذا الوطن الغالي وأعانه سبحانه على حمل الأمانة وسدد خطاه.

التقدم والتنمية

وأضافت د. مريم عرب استاذ في كلية التربية الاساسية: ابارك لسمو الشيخ مشعل الاحمد الصباح على نيل ثقة حضرة صاحب السمو امير البلاد الشيخ نواف الاحمد وتزكيته وليا للعهد، سائلين المولى عزوجل ان يعينه على حمل الامانة ويسدد خطاه ويوفقه لما فيه خير لدولتنا الحبيبة الكويت.. ونأمل في هذا العهد الجديد أن تستمر عجلة التقدم والتنمية في بلدنا العزيزة بدماء وطاقات جديدة في ظل قيادة أمير البلاد الشيخ نواف الأحمد، وولي العهد الشيخ مشعل الأحمد.

اما شيماء سالمين مديرة اقليمية شاركت بالتهنئه قائلة: أتقدم بالتهنئة للشيخ مشعل الأحمد على توليه ولاية العهد في بلدنا الكويت الحبيبة، وفقه الله بما فيه خير للكويت حكومة وشعباً وأعانه سبحانه على حمل الأمانة وسدد خطاه.

وهنأت وعد الكندري، عضو مجلس ادارة الجمعية العامة الكويتية، سمو الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح بمناسبة توليه ولاية العهد، مؤكدة أن اختيار أخيه سمو الشيخ نواف الأحمد له اختيار موفق، لأن سموه رجل قوي وحكيم.

وأضافت أن الكويت ستظل على النهج الذي وضعه أمراؤها طوال مسيرتها التي تتسم بالانسانية والعمل على رقي الدول وتقدمها، فرغم صغر حجم الكويت إلا أن أعمالها الخالدة جعلتها في مقدمة الدول، مشيرة إلى الترحيب الدولي والمحلي، باختيار الشيخ مشعل وليا للعهد، والذي يدل على مكانة سموه في قلوب الناس وقالت إن الكويت مقبلة على حقبة جديدة من التطوير والرقي، وذلك استكمالا لمسيرة سمو الأمير الراحل الشيخ صباح الأحمد الكويت وشعبها من كل مكروه.

وقالت الشيف جميلة اللنقاوي: ‏ أتقدم بالتهنئة إلى سمو ولي العهد الأمين الشيخ مشعل الاحمد وأن يجعله خير سند وعضيد لحضرة صاحب السمو الامير المفدي.

ونسأل الله لهما التوفيق والسداد وخاصة في مثل هذه الظروف ومعروف عن سمو ولي العهد انه القوي الأمين ومع الجيل الحالي من الشباب لرفعة وطننا الغالي الكويت. الله يعطيه الصحة والعافيه لتحمل المسؤوليات الكبيرة ونتمنى في عهدك الإصلاحات والتقدم لهذا الوطن المعطاء.

