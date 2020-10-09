قياديون في التربية: نبايع سمو ولي العهد على السمع والطاعة

وطن النهار

تقدم عدد من القيادات التربوية بأسمى عبارات التهنئة والتبريكات لمقام سمو ولي العهد الشيخ مشعل الاحمد الصباح بمناسبة تزكيته ولياً للعهد متفائلين بالعهد الجديد في ظل امير التواضع سمو الأمير الشيخ نواف الاحمد الصباح وولي عهده الأمين الشيخ مشعل الاحمد مستذكرين ان منبعهم العذب هو ذاته المنبع الذي نهل منه امير الانسانية المغفور له باذن الله الشيخ صباح الاحمد، مستبشرين بأن السفينة تكمل مسيرها نحو مرساها المنشود بكل امن واستقرار وديمقراطية. وبهذه المناسبة، تقدم وكيل وزارة التربية بالانابة فيصل المقصيد، بأسمى آيات التهاني والتبريكات الى سمو الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح بمناسبة تزكيته من قبل سمو الأمير الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح وليا للعهد، رافعاً أسمى آيات التهاني والتبريكات بهذا الاختيار الموفق، وأكد أن سمو الشيخ مشعل الأحمد امتداد لتلك الحكمة المتوارثة في أسرة آل الصباح الكريمة التي تعاقبت على ادارة شؤون الحكم في البلاد وكانت على مسافة واحدة مع الشعب طوال تلك السنوات. وتمنى المقصيد لسموه التوفيق والنجاح في تحقيق الاستقرار للكويت في ظل المستجدات المتعاقبة على المنطقة العربية والاقليم، مؤكداً قدرة سموه على تحقيق ذلك بما ورثه من فن السياسة وحكمة القائد وصبر المجرب في السلك العسكري.

من جهته، زف وكيل وزارة التربية المساعد لقطاع التعليم الخاص والنوعي د. عبدالمحسن الحويلة، أسمى آيات التهاني والتبريكات، قائلا «هيئا للكويت مباركة وتزكية وثقة حضرة صاحب السمو امير البلاد الشيخ نواف الاحمد الجابر الصباح والاسرة الحاكمة والشعب الكويتى أجمع لسمو الشيخ مشعل الاحمد الجابر الصباح وليا للعهد».

وأضاف: «يطيب لى بهذه المناسبة ان اتقدم بأسمى ايات التهاني وأصدق التبريكات لسمو الشيخ مشعل الاحمد الجابر الصباح، سائلا المولى عزوجل ان يحفظ سموه عضدا متينا لحضرة صاحب السمو امير البلاد المفدى حفظه الله ورعاه». وتابع: «نؤكد على مبايعة حضرة صاحب السمو امير البلاد الشيخ نواف الاحمد الجابر الصباح وسمو الشيخ مشعل الاحمد الجابر الصباح على كتاب الله وسنة رسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى السمع والطاعة فى اليسر والعسر والمنشط والمكره وألا ننازع الامر أهله، ونسأل الله ان يوفقهم لخدمة هذه البلاد وشعبها وان يديم على الكويت الامن والامان والاستقرار والرخاء وان يحفظهم بحفظه ويؤيدهم بعونه وتوفيقه لخدمة الوطن والشعب». من ناحيته، هنأ وكيل وزارة التربية المساعد لقطاع الشؤون القانونية الدكتور بدر بجاد، سمو ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد الصباح تزكيته وليا للعهد ونيل ثقة سمو الأمير الشيخ نواف الأحمد. وقال بجاد: «نقدم خالص التهاني والتبريكات لسموه بمناسبة صدور الأمر الأميري بتزكيته وليا للعهد وعضيدا وسندا لسمو أمير البلاد وأبارك مبايعة مجلس الأمة الكويتي لسموه، وسائلين المولى سبحانه التوفيق لسموه». كما تقدم وكيل وزارة التربية المساعد لقطاع المنشآت التربوية والتخطيط المهندس ياسين الياسين: «بالتهنئة لسمو ولي العهد الشيخ مشعل الاحمد الجابر الصباح على نيل الثقة الغالية من سمو أمير البلاد الشيخ نواف الاحمد الجابر الصباح، سائلا المولى عزوجل ان يوفقة ويسدد خطاه ويعينه على حمل الأمانة لمزيد من التقدم لكويتنا الحبيبة». بدوره، رفع الوكيل المساعد للشؤون المالية يوسف النجار أسمى آيات التهاني لسمو الشيخ مشعل، مؤكداً استحقاقه للمنصب فهو من الشخصيات البارزة التي مارست العمل السياسي وتدرجت في مناصب وزارة الداخلية حتى أصبح رئيساً للمباحث العامة في العام 1967 الى حين دخوله السلك العسكري بتعيينه من قبل أمير القلوب المغفور له الشيخ جابر الأحمد نائباً لرئيس الحرس الوطني. وعاهد النجار سموه بأن يكون وزملاؤه في وزارة التربية «نعم الجنود في تلك المؤسسة» التي يقودها سمو أمير البلاد الشيخ نواف الأحمد بمساندة ولي عهده الأمين، مؤكداً أنهما خير خلف لخير سلف وسيسيران على النهج ذاته الذي جبل عليه الكويتيون جيلاً بعد جيل في علاقتهم مع حكامهم.

كما باركت الوكيلة المساعدة للشؤون الادارية رجاء بوعركي اختيار سمو الشيخ مشعل الأحمد ولياً للعهد، مؤكدة أنه «نعم الاختيار فسموه من أسرة الحكم التي دأبت منذ نشأة الكويت على ادارة شؤونها الداخلية والخارجية بحكمة... وسموه امتداد لتلك الأسرة الكريمة وخير من يمثلها في بيت الحكم». وتمنت بوعركي كل التوفيق لسموه في حمل الأمانة الثقيلة، راجية من المولى عزو جل أن يديم نعمة الاستقرار على الكويت شعباً وحكومة في ظل قيادتها الأمينة.

سمو العزم والحزم

من جانبه، قال مدير عام منطقة العاصمة التعليمية جاسم محمد بوحمد: «ها هي اليوم الكويت تسجل درساً جديداً في سلاسة انتقال الحكم وفي مهابة اهله، ها هنا اليوم نحن نبايع سمو الحزم والعزم الشيخ مشعل الاحمد كولي للعهد بعد ما نال ثقة سمو الأمير الشيخ نواف الاحمد، وبهذه المناسبة العزيزة يسرني ان ارفع أسمى التهاني والتبريكات لمقام سمو ولي العهد، داعياً الله سبحانه وتعالى ان يعين سموه ويمن عليه بالتوفيق والبركة». بدوره، اعرب مدير عام منطقة مبارك الكبير التعليمية محمد عايض العجمي، عن تهانيه الصادقة بالثقة الغالية التي نالها الشيخ مشعل الاحمد الصباح ونيل سموه مبايعة مجلس الأمة بالاجماع، مؤكداً اننا نحفل دائماً في الكويت بالقيادات الرشيدة والحكيمة التي يجتمع الشعب على حبها وموالاتها، متضرعاً للباري عزوجل ان يوفق سموه لما فيه خير البلاد والعباد. من ناحيته، شارك مدير عام منطقة الاحمدي التعليمية منصور الديحاني، بالتهنئة بهذه المناسبة قائلاً: «نتقدم بأسمى آيات التهاني الى الكويت والى أسرة آل صباح الكريمة والى الشعب الكويتي كافة بهذا الحدث الميمون بتزكية سمو الشيخ مشعل الاحمد ولياً للعهد فهو القوي الأمين، ونبايع سموه على السمع والطاعة ونرفع اكفنا بالدعاء لله تعالى ان يرزقه البطانة الصالحة ويحفظ الكويت من كل مكروه. من جهته، قال مدير ادارة التدقيق والمتابعة بمكتب وزير التربية بدر حمد العجمي: «نبارك لسمو الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح توليه ولاية العهد وثقة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح، ونبايعه على السمع والطاعة، ونسأل الله لسموه وللكويت وشعبها التوفيق والسداد وأن يحفظ الله الكويت وشعبها وأميرها من كل مكروه».

