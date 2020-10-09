الروضان: الكويت نحو الريادة تحت راية سمو الأمير وولي عهده

وطن النهار

هنأ عميد عائلة الروضان روضان الروضان صاحب السمو الامير الشيخ نواف الاحمد بتولي سموه مسند الامارة وتحمل مسؤولية الحكم في البلاد مؤكدا أن الكويت ستكون في مصاف الدول الكبرى بفكر وعمل سمو الأمير وأبناء الكويت المخلصين.

وأضاف أنه يهنئ نفسه وكل كويتي لتولي سموه الامارة لما يملكه الأمير من حكمة عالية وخبرة كبيرة في ادارة المهام الجسام، والرؤى السياسية الحكيمة لقائدنا حول مختلف القضايا سواء الاقليمية أو الدولية، ووضحت حكمة وخبرة سمو الأمير باختياره لسمو الشيخ مشعل الأحمد وليا للعهد لما يملكه من رؤية متحضرة وفكر جديد لاستكمال مسيرة العطاء والازدهار للكويت، وكما هو معروف عن سمو ولي العهد قربه من الشعب الكويتي ما يسهل عليه مهمته بمساندة الشعب له. ودعا الروضان المولى عز وجل أن يسدد خطى سمو الأمير وولي عهده الأمين ويكلل جهودهما بالنجاح دائما ويوفق جميع المسؤولين لخير البلاد والعباد، متمنيا لسموه موفور الصحة والعافية والعمر المديد، وأن يضفي على المنطقة العربية والاسلامية بل والعالم كله مزيدا من الرخاء والسلام.

