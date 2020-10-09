المنفوحي هنأ سمو ولي العهد بالثقة الأميرية السامية

وطن النهار

تقدم مدير عام البلدية المهندس أحمد المنفوحي بخالص التهاني والتبريكات الى الشعب الكويتي الكريم لمناسبة نيل سمو الشيخ مشعل الأحمد حفظه الله ورعاه ثقة حضرة صاحب السمو الشيخ نواف الأحمد حفظه الله ورعاه وتسميته وليا للعهد وقال في بيان صحافي: انها لثقة أميرية سامية وغالية صادفت أهلها فسمو الشيخ مشعل الأحمد رجل حكيم ذو سيرة طيبة ومسيرة حافلة بالعطاء الوطني وتشهد له المواقع التي سبق وتولاها بما أحدثه فيها من نقلة نوعية وانجازات ستبقى شاهدة له.. وما من شك اننا ككويتيين مستبشرون خيرا بتوليه هذا المنصب الرفيع وعلى ثقة بأنه «القوي الأمين» الذي سيكون خير سند وعضيد لحضرة صاحب السمو الأمير الشيخ نواف الأحمد حفظه الله ورعاه في ادارة شؤون البلاد وقيادة سفينة الكويت والوصول بها الي بر الأمان وذلك على غرار السلف من حكامنا الذين بذلوا الغالي والنفيس في سبيل استقرار وأمن وأمان الكويت.

وعبر المهندس المنفوحي عن شعوره كمواطن كويتي بالفخر بعد الانتقال السلس للسلطة في البلاد والذي تم في هدوء وبالشكل الذي نظمه الدستور الكويتي الذي يحكم العلاقة بين الحاكم والمحكوم وينظم توارث الامارة وأضاف: اننا ككويتيين لاشك محسودون على ماننعم به من ديموقراطية وأدعو الله تعالى أن يديم علينا ما أنعم به من نعم وأن يحفظ وطننا الحبيب من كل سوء ومكروه تحت قيادة صاحب السمو الأمير الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح وسمو ولي عهده الأمين الشيخ مشعل الأحمد حفظهما الله.

