الفهد: مكانة كبيرة لسمو ولي العهد في قلوب الكويتيين

وطن النهار

هنأ رئيس النادي البحري الرياضي اللواء فهد الفهد، سمو الشيخ مشعل الأحمد، بمناسبة تزكية ومبايعة سموه وليا للعهد، ليكون خير سند وعون لصاحب السمو أمير البلاد الشيخ نواف الأحمد، في تحمل مسؤولية تعزيز مسيرة الخير والأمن والأمان والاستقرار، ولاستكمال مسيرة النهضة المباركة، ومشوار العطاء والبناء لما فيه خير وصالح الكويت، والارتقاء بشأنها، ولخدمة شعبها الوفي.

وقال الفهد: ان لسمو ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد، مكانته الكبيرة والعزيزة، ومشواره الواسع، وسجله الحافل من العطاء لخدمة الوطن، ومن خلال مواقع ومناصب عديدة، ومهام ومسؤوليات وطنية مختلفة وحساسة، وكانت له المواقف والمبادرات المخلصة التي يشار اليها بالبنان، ويملك الخبرة الواسعة بشؤون الحكم، والنظرة الدقيقة في معالجة الأمور والقضايا، وان تزكيته من قبل صاحب السمو أمير البلاد والتي باركتها الأسرة الحاكمة، والشعب الكويتي الوفي، هي دليل على الاستحقاق والثقة التي حظي بها لمبايعته وليا للعهد.

