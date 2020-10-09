العسعوسي: سمو ولي العهد من الهامات القيادية في البلاد

وطن النهار

هنأ المدير العام للهيئة العامة للمعلومات المدنية مساعد العسعوسي سمو الشيخ مشعل الأحمد بتولي سموه منصب ولاية العهد مباركا لسموه الثقة الممنوحة له من صاحب السمو أمير البلاد الشيخ نواف الأحمد. وقال العسعوسي في بيان صحافي «ان سمو الشيخ مشعل الأحمد من الهامات القيادية في البلاد وهو رجل تعلم في مدارس حكام الكويت الأمير الراحل الشيخ جابر الأحمد الجابر الصباح وبعده الأمير الراحل أمير الانسانية الشيخ صباح الأحمد طيب الله ثراهما». وأضاف أن سموه تقلد الكثير من المناصب التي استطاع خلالها تحقيق النجاحات بما يمتلكه من خبرات كثيرة متمنيا أن يواصل سموه استكمال مسيرة العطاء والعمل الدؤوب وأن يكون سندا لصاحب السمو أمير البلاد وللشعب الكويتي كافة وكل من يعيش على هذه الأرض الطيبة. ودعا المولى عز وجل لسمو ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح دوام التوفيق والسداد سائلا الله تعالى له النجاح وأن يعينه على حمل الأمانة ويسدد خطاه.

