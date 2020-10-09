فنانون: مسيرة الخير والعطاء ستزهو تألقاً

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بارك عدد من الفنانين لسمو ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد لأدائه اليمين الدستورية، وفي البداية شاركت بالتهنئة الفنانة القديرة سعاد عبدالله التي قالت: نتمنى من الله ان يحفظ شيوخنا ويحفظ لنا سمو امير البلاد الشيخ نواف الاحمد واهنئ سمو الشيخ مشعل الاحمد على نيله ثقة سمو الامير ومحبة الشعب وعسى الله يسخرهم لدولة الكويت لما فيه الخير وقد اشتهرت الكويت بالعديد من الامور ومنها حرية التعبير والديموقراطية ونتمنى في العهد الجديد ان يكون على نهج السابقين من المغفور له الشيخ عبدالله السالم حتى وقتنا الحالي في حرية الكلمة والديموقراطية التي اشتهرت بها الكويت واتاحة الفرصة للشباب للمشاركة ببناء الكويت والتنمية ونتمنى من الله ان يسدد خطاهم ويرزقهم البطانة الصالحة.

كما شاركت الفنانة القديرة حياة الفهد قائلة: نبارك لحكومة وشعب الكويت على اختيارسمو الشيخ مشعل الاحمد وليا للعهد ووفقكم الله وسدد خطاكم وجعلهم خير خلف لخير سلف والله يحفظهم من كل شر ومكروه.

اما الفنان القدير محمد المنصور.

فقد قال: نبارك لسمو ولي العهد الشيخ مشعل الاحمد ثقة سمو الامير الغالي الشيخ نواف الاحمد لقد عرفت الكويت سمو الشيخ نواف الاحمد وكما كان دائما الذراع اليمنى للامير الراحل الشيخ جابر الاحمد وايضا سمو الشيخ صباح الاحمد وسمو الشيخ مشعل من جيل الكبار في اسرة الصباح الكرام لقد عرفنا مواقفة الشجاعة الكريمة وهو اهل للثقة سدد الله خطاه وجعله سندا وذخرا لسمو الامير القائد الشيخ نواف الاحمد وفقهما الله وسدد خطاهما وحفظ الله الكويت الغالية.

كما رفع عميد المعهد العالي للفنون المسرحية د. علي العنزي باسمه وباسم جميع منسوبي المعهد اساتذة واداريين وطلبة، التهنئة لسمو ولي العهد الأمين الشيخ مشعل الأحمد، على الثقة الأميرية الغالية باختياره ولياً للعهد وقال: نهنئ سمو ولي العهد على هذه الثقة الرفيعة، ونبايع سمو الأمير الشيخ نواف الأحمد على السمع والطاعة، سائلين المولى عز وجل ان يحفظ سموهما ويمدهما بعونه وتوفيقه لخدمة وطننا الغالي ونبارك للكويت الغالية، اختيار سمو ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد، عضداً لسمو الأمير، وسنداً له في قيادة وطننا الكبير، نحو الخير والنماء والأمن والتمكين، ونسأل الله عز وجل ان يديم على بلادنا نعمة الأمن والأمان والرخاء والاستقرار.

وشارك الفنان داود حسين قائلا: بمناسبة تعيين سمو الشيخ مشعل الاحمد وليا للعهد فانني اتمنى من الله ان يعينه في مسيرة الخير والعطاء والامن في الكويت الحبيبة وفقه الله وسدد على درب الخير خطاه.

اما الفنان طارق العلي فقد قال : اسرة آل الصباح كلهم خير وبركه ونحن كشعب نثق فيهم بادارتهم لزمام امور البلاد ونبارك لسمو الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح نيله ثقة صاحب السمو امير البلاد لمنصب ولاية العهد والله يوفق سموه ويعينه وحنا نقول لسموه سمعاً وطاعة.

كما بارك د. خليفة الهاجري رئيس رابطة اعضاء هيئة التدريس في المعهد العالي للفنون المسرحية تزكية سمو الشيخ مشعل الأحمد وقال «بالانابة عن الزملاء برابطة اعضاء هيئة التدريس في المعهد العالي للفنون المسرحية نبارك التزكية السامية لسمو الشيخ مشعل الأحمد وليا للعهد، من لدن اخيه صاحب السمو الشيخ نواف الأحمد امير الكويت وان التزكية السامية من لدن امير الكويت لسموه ترسخ لنا بأن سمو الشيخ مشعل الأحمد لطالما كان وما زال «عضيد امراء الكويت» منذ توليه مسؤولياته الدقيقة في حفظ امن الكويت واستقرارها الداخلي وحمايتها الخارجية. كما يشعرنا قربه من صناعة القرارات المصيرية الحكيمة في الدولة بالاطمئنان والاستقرار التى تحفظ الكويت بعيدا عن بؤر الارتباك والصراع لقد ضرب سموه اسمى معاني الوفاء والحب لأخيه الراحل سمو الشيخ صباح الأحمد -طيب الله ثراه- رافقه في رحلة الحكم المديدة، المليئة بالنمو والازدهار والاهتمام بنهضة الدولة الحديثة والتأسيس على بناء الانسان وتكوينه المعرفي والمهني.

كما رافق الراحل -طيب الله ثراه- في لحظاته الأخيره وهو على فراش المرض، لقد كان قريبا من حكيم العرب ومثل هذا الرجل يستحق منا السمع والطاعة. فبمثله يبقى وطننا آمنا مستقرا باذن الله. اللهم وفقه وأرزقه البطانة الصالحة.

وشارك الفنان حسن البلام بالتهنئة قائلا: اعانك الله في مهمتك وسدد الله خطاك لعون اخيك ورفع شأن البلاد ونتطلع لمستقبل حافل بالنجاحات والانجازات بوجودكم سيدي ولي العهد الشيخ مشعل الاحمد ورعاك الله يا والدنا الغالي.

اما الفنانة منى شداد فقد شاركت قائلة: سمو الشيخ مشعل الاحمد هو امتداد لاسرة الخير اسرة الصباح التي كان ومازال نعهد بها كل خير ولهم كل محبة وتقدير واحترام والعلاقة الوثيقة الممتدة من اجدادنا حتى وقتنا الحالي والتي اصبحت مضرب الامثال عندما يصورون العلاقة الطيبة بين الاسرة الحاكمة والشعب ونحمد الله على نعنة الكويت وشيوخنا ال الصباح واتمنى من الله ان يحفظ صاحب السمو الامير الشيخ نواف ويحفظ ولي العهد الامين الشيخ مشعل الاحمد وعسى الله يعينه على حمل الامانة وهو جدير بذلك والدليل اننا راينا كيف كان القبول من اطياف الشعب الكويتي وتزكية اسرة الخير له لهذ المنصب.

وكانت هناك مشاركة للملحن فهد الناصرالذي قال : ابارك لسمو ولي العهد الشيخ مشعل الاحمد نيل ثقة صاحب السمو امير البلاد الشيخ نواف الاحمد الغالية، داعياً المولى عز وجل له بالتوفيق والسداد على تحمل تلك الامانة الغالية سائلاً الله جلت قدرته ان يحفظ بلادنا الكويت واميرها وشعبها من كل مكروه.

اما الفنان ابراهيم الشيخلي قال: اعانه الله على حمل الأمانة وسدد الله خطاه تحت ظل صاحب السمو امير البلاد الشيخ نواف الاحمد ونسأل الله لهم الصحة والعافية وان يكونوا خير خلف لخير سلف وهذا ما عهدنا بالكويت من قديم الأزل.

اما الفنان نبيل شعيل فقد قال: وفق الله سمو ولي العهد الشيخ مشعل الاحمد وسدد خطاه واعانه على حمل الامانة.

وشاركت الفنانة شجون قائلة: اتقدم باسمى ايات التهاني والتبريكات الى مقام سمو ولي العهد الشيخ مشعل الاحمد بمناسبة توليه المنصب داعين المولى القدير ان يوفقه ويسدد خطاه لما فيه رفعة والخير للكويت وشعبها الكريم.

اما المخرجة حنان المهدي فقد قالت:

نبايع ونبارك تزكية سمو الشيخ مشعل الأحمد الصباح ولياًّ للعهد اللهم سدد خطاه لما فيه خير للكويت وأعنه ووفقه وأميرنا صاحب السمو امير البلاد الشيخ نواف الأحمد اللهم قويهم وأعنهم على الخير وعلى ما فيه مصلحه للبلاد.

وبدورها شاركت الفنانة سلمى سالم التي قالت: اتقدم بالتهنئة الى صاحب السمو امير البلاد الشيخ نواف الاحمد لتسلمه مقاليد الحكم للكويت مستبشرين بقدومه الخير والاستقر والامن والامان للكويت واهلها. كما اتقدم بالتهنئة الى ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد. وأن يجعله ربي خير سند وعضيد لاخيه وللكويت حفظ الله الكويت واهلها.

اما الفنان خالد المظفر فقد قال: نبارك للكويت ولاسرة الصباح بتزكية سمو الامير لاخيه سمو الشيخ مشعل الاحمد ولياً للعهد فكل التوفيق لما فيه الخير ورفعة الكويت وشعبها الطيب الوفي..

حفظ الله الكويت وشعبها واميرها من كل مكروه.

