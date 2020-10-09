بايدن يحظى بدعم الجمال

الاخيرة

اعلنت المغنية الاميركية تايلور سويفت، دعمها المرشح الديموقراطي للانتخابات الرئاسية، جو بايدن والسناتور كامالا هاريس التي اختارها لمنصب نائب الرئيس، معتبرة ان انتخابهما سيجعل الولايات المتحدة تبدأ بالتماثل للشفاء بعد عهد الرئيس دونالد ترامب. وكانت المغنية التي يتابعها عشرات الملايين على شبكات التواصل الاجتماعي قد لمحت الى رغبتها في دعم بايدن، لكنها لم تصدر اي اعلان رسمي في هذا الشأن. وقالت سويفت لمجلة «في» التي نشرت على موقعها الالكتروني مقتطفات من عددها المقبل الخاص بشتاء 2020 «سأكون فخورة بالتصويت لجو بايدن وكامالا هاريس». ونقلت فرانس برس عن سويفت قولها «انا مقتنعة بان الولايات المتحدة ستحظى في ظل ادارتهما بفرصة بدء مسيرة الشفاء التي تشكل حاجة ماسة لها». واضافت سويفت التي تصدرت قائمة الموسيقيين الاكثر ربحا في العالم من مرة «التغيير الذي نحتاج اليه هو انتخاب رئيس يعترف بان الاشخاص الملوني البشرة يستحقون ان يشعروا بالامان وبانهم ممثلون».