بريطانيا تستعد لطرح لقاح «كورونا» الشهر المقبل

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تستعد هيئة الخدمات الصحية البريطانية (NHS) لإطلاق لقاح فيروس كورونا «كوفيد 19» الشهر المقبل، مع وجود 5 مراكز تطعيم جماعية جاهزة قبل عيد الميلاد، وستكون المواقع العملاقة التي يديرها ممرضات متدربات، وأطباء فيزيائيون، ومسعفون قادرة على إعطاء الجرعات لعشرات الآلاف من الأشخاص يومياً.

وقالت صحيفة «ذا صن»، إن المسؤولين يأملون في نجاح لقاحين ضد فيروس كورونا قبل نهاية العام، موضحة أن الخطط جارية بالفعل لضمان تسليمها لمن هم في أمس الحاجة إليها. وأشارت إلى أنه تم التخطيط لمراكز التلقيح الجماعي الأولى في مواقع في المدن الكبرى بما في ذلك ليدز وهال ولندن، سيتم دعمهم من قبل مئات من وحدات التطعيم المتنقلة المنتشرة في جميع أنحاء البلاد، بينما ستزور الفرق المتجولة دور الرعاية والبريطانيين المعرضين للخطر.

وأضافت، سيُطلب من الممارسين العامين، والصيادلة، أيضاً إعطاء اللقاح لملايين الأشخاص على أن يستغرق الطرح ما بين 3 إلى 6 أشهر. وكان وزير الصحة البريطاني مات هانكوك أشار في وقت سابق من هذا الأسبوع، إلى أنّ «القوات المسلحة البريطانية ستشارك في توزيع لقاح كورونا»، وذلك إلى جانب هيئة الخدمات الصحية الوطنية.

ولفت هانكوك إلى أنّ «الناس سيحصلون على اللقاح حسب الأولوية»، موضحاً أنّ «اللقاح هو الأمل الكبير». وسيكون الاعتماد بشكل أساس على اللقاح الذي طورته جامعة أوكسفورد. وبحسب التقارير، فإنّ أولئك الذين هم في أمس الحاجة إلى التطعيم سيكونون على رأس القائمة، مما يعني أن المقيمين في دور الرعاية والموظفين هناك سيحصلون على اللقاح الذي طوّرته جامعة أكسفورد.

وبعد هؤلاء، سيأتي دور الأشخاص الذين تزيد أعمارهم عن 80 عاماً والعاملين في هيئة الخدمات الصحية الوطنية (NHS)، يليهم جميع الأشخاص الذين تزيد أعمارهم عن 65 عاماً، والشباب الأكثر عرضة للخطر، والأشخاص الذين تزيد أعمارهم عن 50 عاماً.

ترجمة سامح فريد