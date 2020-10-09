رئيسة وزراء ليوم واحد!

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تلقت رئيسة وزراء فنلندا، سانا مارين، الأربعاء، قسطا من الراحة بعد ما سلمت مهامها الحكومية ليوم واحد إلى المراهقة، آفا مورتو، البالغة من العمر 16 عاما، وذلك في إطار مبادرة عالمية تحت رعاية منظمة «بلان انترناشيونال» الخيرية لحقوق الطفل. وتهدف المبادرة باسم «غيرلز تيك أوفر»، لرفع مستوى الوعي حول التحرش عبر الإنترنت ضد الفتيات وتشجيعهن على استخدام المهارات الرقمية والعمل في قطاع التكنولوجيا. وقالت مورتو، التي أدارت مكتب رئيس الوزراء لبضع ساعات، إنها كانت قضت «يوما مثيرا» حيث واجهت أسئلة إعلامية خارج البرلمان. وأوضحت الزعيمة المراهقة أيضا إنها «تعلمت بعض الأشياء الجديدة عن التشريع». وشجعت مورتو، الناشطة في مجال تغير المناخ وحقوق الإنسان، الفتيات على الاعتراف بالدور الذي يمكن أن يلعبنه خصوصا في قطاع التكنولوجيا، وقالت «أعتقد أن الشباب يمكنهم تعليم الكبار أن يكونوا أكثر إبداعا».