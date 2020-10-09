اقتصاديون: نُبارك للشيخ مشعل الأحمد الثقة الغالية

مال وأعمال

هنأ عدد من الاقتصاديين وقيادات القطاع الخاص سمو الشيخ مشعل الأحمد بمناسبة تزكية صاحب السمو الأمير الشيخ نواف الأحمد له ولياً للعهد وثقة مجلس الامة بالإجماع.

وقال الاقتصاديون في تصريحات لـ «النهار» نهنئ انفسنا ونهنئ أهل الكويت بتزكية العضيد المخلص الأمين سمو الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح وليا للعهد، صاحب المحطات والإنجازات المشرفة، ليكون سندا وعضيدا لصاحب السمو أمير البلاد المفدى الشيخ نواف الأحمد في قيادة البلاد نحو التقدم والاستقرار والازدهار.

وأكدوا أن مسيرة العطاء لسمو أمير البلاد وولي عهده وما سطره التاريخ من شهادة لسموهما بالحكمة والخبرة والمقدرة على التعامل مع جميع القضايا، بعدما نهلا من مدرسة الدبلوماسية لصاحب السمو الأمير الراحل طيب الله ثراه، واكتسبا الخبرة الكافية للتعامل مع كل المتغيرات وفِي كل الظروف، لافتين الى ان الاختيار ليؤكد مرة أخرى أن الكويت وبحمد الله لا تعدم الخبرة والحكمة في قيادتها على مر السنين وتعاقب الأجيال.

واشاروا الى ان سمو ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد غني عن التعريف و تبوأ مناصب عدة في الدولة وأبلى فيها بلاء حسناً وتاريخه مشهود له بالإنجاز ويمتلك خبرات عديدة جعلته أهلاً للثقة الممنوحة له من صاحب السمو الأمير الشيخ نواف الأحمد وأسرة آل الصباح ومن كل أبناء الشعب الكويتي.

وأضافوا أن أبناء الشعب الكويتي يستبشرون خيراً بالعهد الجديد وكلهم آمال بأن تشهد الكويت خلال السنوات المقبلة نهضة تنموية شاملة تضيف لرصيدها بين الدول، مشيراً إلى التفاف واصطفاف أبناء الكويت خلف قيادتهم الحكيمة في استكمال مسيرة البناء والنهضة ليستكملوا رحلة عطاء من سبقوهم.

وقالوا إن سمو الشيخ مشعل الأحمد سيلعب دوراً مهماً في استمرار خطة التنمية، ووضع الخطط الكفيلة باستمرارية «رؤية 2035» والتعجيل بإقامة المشاريع التي تسمح بتحويل الكويت إلى مركز تجاري إقليمي وعالمي في السنوات المقبلة لافتين الى ان الشيخ مشعل سيساهم بفضل علاقاته وخبراته الطويلة، في استمرار عجلة التقدم في الدولة، وسيكون مشاركاً رئيسياً في تطوير العمل الاقتصادي على جميع الصعد، ومساعدة الشركات على الاستمرارية وديمومة عملها والتخلص من مشاكلها ومواجهتها للتحديات بنجاح.

وزاد واننا نأمل أن يكون عهد سموه مباركا مليئا بالإنجازات التي ستأخذ الكويت نحو مرحلة جديدة من التطور والتقدم، وندعو المولى عزوجل أن يعينه ويقدره على تحمل مسؤولية أغلى الأوطان، وأن يرفع من مكانة دولتنا العزيزة على قلوبنا ودعواتنا لأميرنا المفدى.

وشدد الاقتصاديون على ان جميع أفراد الشعب الكويتي، جنود في خدمة سمو الأمير وسمو ولي عهده، وتنفيذ كل ما يرونه مناسباً من أوامر وتوجيهات، معرباً عن تمنياته للشيخ مشعل الأحمد بالتوفيق في الحفاظ على أمان واستقرار ورفاهية وديمومة الوضع المعيشي والاقتصادي للكويتيين، ومشدداً على أنه ليس غريباً عن حمل المسؤولية بنجاح كما عهده الجميع طيلة السنوات الماضية.

