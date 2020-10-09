الروضان بارك لولي العهد سمو الشيخ مشعل الأحمد

مال وأعمال

بارك وزير التجارة والصناعة خالد الروضان لسمو ولي العهد الشيخ مشعل الاحمد الجابر الصباح،، بتزكية سموه، من حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ نواف الاحمد، وليا للعهد ومبايعة مجلس الأمة لسموه بالإجماع.

وقال الروضان في بيان صحافي: «أتقدم بالأصالة عن نفسي ونيابة عن كل أبنائكم وبناتكم منتسبي وزارة التجارة والصناعة لمقام سموكم الكريم بأسمى آيات التبريكات على الثقة الغالية التي اولاكم إياها سيدي حضرة صاحب السمو امير البلاد الشيخ نواف الاحمد بتزكيتكم وليا للعهد».

وأضاف الروضان، نسأل المولى عزوجل أن يسبغ عليكم موفور الصحة والعافية وأن يسدد خطاكم في تحمل أعباء هذه الأمانة الغالية، وأن تكونوا سندا لسيدي حضرة صاحب السمو امير البلاد المفدى في خدمة هذا البلد المعطاء وإعلاء شأنهِ».

