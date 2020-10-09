الوزان: الشيخ مشعل الأحمد.. الأمن والأمان

مال وأعمال

تقدم النائب الاول لغرفة التجارة والصناعة عبد الوهاب الوزان إلى مقام سموكم بأطيب التهاني والتبريكات بمناسبة نيل سموكم ثقة الأمير وتزكية أسرة آل الصباح على تولي سموكم ولاية العهد، لافتا الى ان البيعة لم تأت من فراغ فتاريخه حافل بسيرة عريقة جمع بين عقلية الادارة الامنية والاقتصادية وسليل حكام الكويت الذين قادوا قاطرة الكويت وأوصلوها الى مصاف الدول المتحضرة. وقال الوزان اننا نسأل المولى عز وجل أن يوفق سموكم ، ويسدد على الخير خطاكم وأن يديم على وطننا الغالي نعمة الأمن والأمان في ظل قيادة حضرة صاحب السمو أمير البلاد المفدى.

وتابع ان سمو ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد سيكون ترجمة واقعية وميدانية لمدرسة الشيخ صباح الأحمد رحمه الله، والشعب الكويتي بأكمله يبارك للشيخ مشعل الأحمد وندعو له بأن يعينه الله على تحمل هذه المسؤولية ونبارك ولاية العهد لسمو الشيخ مشعل الأحمد.

