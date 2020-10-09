العفاسي: نبارك لسمو ولي العهد لمزيد من العطاء والازدهار

مال وأعمال

هنأ وكيل وزارة التجارة والصناعة عبدالله العفاسي سمو ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد حفظه الله بمناسبة تزكية صاحب السمو الأمير الشيخ نواف الأحمد له ولياً للعهد.

وقال العفاسي في تصريح صحافي «نبارك لسمو ولي العهد التزكية المباركة من قبل صاحب السمو لأستكمال مسيرة العطاء والازدهار لبلدنا المعطاء والذي أثبت خلال مسيرته العطراء في جميع المناصب التي تولاها بالحرص الثمين على المصلحة الوطنية».

وتمنى العفاسي ان يوفق الله عز وجل سمو ولي العهد يكون عضيدا لصاحب السمو الأمير الشيخ نواف الأحمد وان يعينه على حمل الأمانة وان يسدد خطاه لما فيه رفعة وازدهار الكويت.

