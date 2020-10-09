حيدر: خبرة ولي العهد ستدعم عجلة التنمية في الكويت

مال وأعمال

تمنى نائب رئيس اتحاد وسطاء العقار عماد حيدر، التوفيق لسمو الشيخ مشعل الأحمد، بعد اختياره ولياً للعهد من قبل سمو الأمير الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح، مؤكداً أن الخبرات الكبيرة التي يتمتع بها، وملازمته لسمو الأمير الراحل الشيخ صباح الأحمد، تجعل منه خير سند لسمو الأمير الشيخ نواف الأحمد.

وقال حيدر إن سمو الشيخ مشعل الأحمد وبخبراته المتراكمة سيعمل على دفع عجلة التطور في الكويت على الأصعدة كافة، وسيكون له الدور الكبير في نقل الاقتصاد الكويتي إلى مناطق أرفع وأعلى، لتحقيق رؤية 2035، وتحقيق ما يصبو إليه الشعب الكويتي من ديمومة الأمن والأمان والرفاه. وأضاف حيدر أن سمو ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد، رجل أمني من طراز فريد تدرّج في المناصب الحكومية، ما أكسبه خبرات كبيرة سيسخّرها في سبيل خدمة الكويت وشعبها، لافتاً إلى أنه سيستمر في دفع عجلة التنمية خصوصاً على الصعيد الاقتصادي لتحقيق رؤية 2035، وتحويل الدولة لمركز مالي وتجاري، بما يعزز مكانتها ويزيد تقدمها.

وشدد حيدر على أن مجتمع الأعمال ينتظر أن يكون عنوان مرحلة الحكم المقبلة في ظل قيادة سمو الأمير الشيخ نواف الأحمد، وسمو ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد الهدوء والاستقرار، بما يؤدي إلى تحقيق مصلحة جميع الفئات والشرائح.

