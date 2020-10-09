باقر: الشيخ مشعل الأحمد سيدعم رؤية «كويت جديدة 2035»

مال وأعمال

قال مدير عام الشؤون القانونية والادارية والعلاقات العامة لمجموعة شرف في الكويت والامارات دكتور علي أحمد باقر اننا نبارك لسمو ولي العهد الأمين الشيخ مشعل الأحمد بمناسبة تزكية صاحب السمو الأمير الشيخ نواف الأحمد له وليا للعهد ثم مباركة أسرة آل الصباح الكرام لافتا الى ان اختيار سمو الشيخ مشعل الأحمد سيكون استكمالا لمدرسة أمير الإنسانية الراحل الشيخ صباح الأحمد، فهو الذي وقف بجانب سمو أمير البلاد الراحل في السراء والضراء وكان رفيقه في السفر ورفيقه في المرض ورفيقه في رحلة الوداع. وتابع د. باقر ومما لا شك فيه أن سمو ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد سيكون ترجمة واقعية وميدانية لمدرسة الشيخ صباح الأحمد رحمه الله، والشعب الكويتي بأكمله يبارك للشيخ مشعل الأحمد وندعو له بأن يعينه الله على تحمل هذه المسؤولية ونبارك ولاية العهد لسمو الشيخ مشعل الأحمد ونسأل الله عز وجل أن يوفقه ويسدد خطاه.

وقال د. باقر إن سمو الشيخ مشعل الأحمد سيلعب دوراً مهماً في استمرار خطة التنمية، ووضع الخطط الكفيلة باستمرارية «رؤية 2035» والتعجيل بإقامة المشاريع التي تسمح بتحويل الكويت إلى مركز تجاري إقليمي وعالمي في السنوات المقبلة.

