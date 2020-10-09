الدغيشم: القيادة السياسية قادرة على تحقيق التنمية

مال وأعمال

تقدم رئيس مجلس إدارة اتحاد وسطاء العقار عبد العزيز الدغيشم بالتهاني والتبريكات لسمو ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح ، داعياً المولى عز وجل أن يكون خير سند وعضد لصاحب السمو أمير البلاد الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح. وأضاف الدغيشم أن مبايعة سمو الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح ولياً للعهد يمثل تجسيداً لمقولة وضع الرجل المناسب في المكان المناسب، كونه صاحب خبرات كبيرة ومتنوعة في السياسة والاقتصاد. وأوضح أن القيادة السياسية ستكون داعماً قوياً لتحقيق التنمية الاقتصادية الشاملة في جميع المجالات وستعزز الدور التنموي للاقتصاد.