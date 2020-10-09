معرفي: الخيار الموفّق لمنصب ولاية العهد

مال وأعمال

باركَ رئيس مجلس إدارة شركة رابطة الكويت والخليج للنقل «كي جي ال» ماهر معرفي للشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح، على اختياره ولياً للعهد، مشيراً إلى أن الشيخ مشعل رجل الحكمة والخيار الموفّق لمنصب ولاية العهد لما يتمتع به من خبرة كافية ووافية تتيح له الوقوف إلى جانب جميع أبناء الشعب الكويتي، ودعم القطاعات الحيوية في البلاد وتنشيط الاقتصاد الكويتي لما فيه خير الشركات الوطنية، بما يعود بالخير والاستقرار والأمان التام على الكويت. كما ان الثقة التي حصل عليها من اسرة الحكم ليست بغريبة، حيث عاصر سموه الأميرين الراحلين سمو الشيخ جابر وسمو الشيخ صباح، ليساهم بفضل علاقاته وخبراته الطويلة، في استمرار عجلة التقدم في البلاد، مؤكداً أنه سيكون خير داعم وعضيد لسمو أمير البلاد الشيخ نواف الأحمد، في تطوير العمل الاقتصادي للدولة.