يوسف دشتي: مواصلة مسيرة الخير والعطاء

مال وأعمال

قال مدير عام الشركة الكويتية لتعليم قيادة السيارات KMC يوسف سعيد دشتي إن سمو الشيخ مشعل الأحمد سيلعب دوراً محورياً في المرحلة المقبلة لما له من خبرة اكتسبها على مدى الفترات الماضية لقربه من سمو الأمير الراحل الشيخ صباح الأحمد لتكون حجر أساس في دعم خطط التنمية المقرر تطبيقها في البلاد كفيلة باستمرار رؤية 2035 وإقامة المشاريع تنفيذاً لرؤية القيادة العليا في تحويل الكويت إلى مركز تجاري إقليمي وعالمي في الفترات المقبلة. واكد دشتي ان الشعب الكويتي على ثقة تامة بأن سمو ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد سيعمل على مواصلة مسيرة الخير والعطاء لكل ما يخص الدولة، لا سيما ان تجاربه السابقة في متابعته أوضاع البلاد أثبتت قدرته على تحمل المسؤولية بنجاح.