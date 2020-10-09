ولي العهد السند والعضد

مال وأعمال

هنأ المدير الشريك في شركة الحافظ للاعمال التجارية حافظ شبير صاحب السمو أمير البلاد الشيخ نواف الاحمد الجابر الصباح على توليه مسند الامارة ، واصفا سموه بانه خير خلف لخير سلف للمغفور له بإذن الله اخيه الشيخ صباح الاحمد، مؤكدا ان سمو الامير يمتلك رؤية ثاقبة لبناء الكويت الحديثة ونهضتها الاقتصادية والاجتماعية. واضاف ان سمو الامير يمتلك تاريخاً حافلا بالعطاء السياسي، والحكمة والخبرة، مؤكدا ان سموه عاصر قادة الكويت في مختلف الظروف والمراحل ونهل من مدرسة الدبلوماسية وكان العضيد الأمين المخلص للأمير الراحل، حيث بذل خلال مرافقه الامير الراحل جهودا كبيرة لتعزيز مكانة الكويت بين الدول المتقدمة. واكد الحافظ ان سموه صاحب حكمة ورؤية ثاقبة تؤهله على قيادة نهضة تنموية واقتصادية شاملة في الكويت، مشيرا إلى انه من الذين شهدوا بناء الكويت الحديثة وكان في موقع القرار على مدار العقود الماضية التى تولى خلالها العديد من الحقائب الوزارية