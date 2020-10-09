البلوشي: ولي العهد تعزيز لمسيرة النهضة

مال وأعمال

تقدم رئيس مجلس إدارة شركة وفرة العقارية د. أيمن بدر البلوشي بالتهنئة لاختيار سمو الشيخ مشعل الأحمد وليا للعهد، متمنيا من الله ان يسدد خطاه وأن يعينه على حمل الامانة وان يجعله خير سند لصاحب السمو الأمير حفظهم الله وأمدهم بالصحة، سائلا الله عزوجل له التوفيق والسداد لما فيه خدمة الكويت وشعبه.

وأكد د. البلوشي أن سموه أثبت طوال فترة تواجده في المناصب القيادية في الدولة حرصه على المصلحة الوطنية والعامة، مشيرا إلى أن اختيار سمو الشيخ مشعل الأحمد لولاية العهد وتزكيته من صاحب السمو الأمير الشيخ نواف الأحمد يأتي استكمالا لمسيرة التنمية والنهضة ويدل على الثقة الكبيرة التي يحظى بها.

وأوضح ان سموه شخصية فذة لما يتمتع به من حزم في القيادة، خاصة من الجوانب الأمنية، لافتا إلى ان سموه يعتبر من أكثر الشخصيات القيادية عملا، لاسيما وأن عمل سموه في مختلف مراحل حياته القيادية وتوليه مختلف المناصب في وزارة الداخلية وصولا الى الحرس الوطني أثبت مقدرة كبيرة على الحفاظ على الأمن العام والاستقرار في البلاد.

وتمنى البلوشي لسموه التوفيق والنجاح في تحقيق الاستقرار للكويت في ظل المستجدات المتعاقبة على المنطقة العربية والإقليم، مؤكداً قدرة سموه على تحقيق ذلك بما ورثه من فن السياسة وحكمة القائد وصبر المجرب في السلك العسكري.

