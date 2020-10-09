الشمري: سدَّد الله خطى أمير البلاد وولي عهده لتحقيق التنمية والرخاء

مال وأعمال

تقدم رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لشركة المقاولات والخدمات البحرية المهندس علي دغيم الشمري بآيات التهاني والتبريكات لسمو الشيخ مشعل الأحمد بمناسبة تزكيته ولياً للعهد ، ونيل ثقة سمو أمير البلاد المفدى صاحب السمو الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح. وقال الشمري نتوجه لسموكم بأجمل التهاني وخالص التحية، معرباً عن خالص الحب والولاء والتقدير سائلين المولى عز وجل أن يعينكم على حمل الأمانة وأن يمدكم بالتوفيق وان يسدد خطاكم لما فيه الخير لهذا البلد الكريم تحت القيادة الرشيدة لصاحب السمو أمير البلاد المفدى الشيخ نواف الأحمد. واضاف أن مجتمع الأعمال ينتظر أن يكون عنوان مرحلة الحكم المقبلة في ظل قيادة سمو الأمير الشيخ نواف الأحمد، وسمو ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد، الهدوء والاستقرار.