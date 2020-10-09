فرنسا تحذِّر من «تفكك لبنان وزواله»

عربيات ودوليات

باريس- الوكالات:أعلن وزير الخارجية الفرنسي جان ايف لودريان انه تم ارجاء المؤتمر الدولي الثاني لمساعدة لبنان بعد الانفجار الضخم في مرفأ بيروت، ليصبح الموعد في نوفمبر وليس اكتوبر كما كان مقررا. وقال جان ايف لودريان امام لجنة الشؤون الخارجية في الجمعية الوطنية، ان «اجتماعا لتقديم مساعدة انسانية للبنان سيعقد، وفقا للتعهدات التي كنا قد قطعناها، في نوفمبر».وكان الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون، قد اشار في الأول من سبتمبر خلال زيارته الثانية للبنان بعد انفجار مرفأ بيروت، الى ان المؤتمر سيعقد في اكتوبر. وأوضح لودريان ان هذا المؤتمر سيسمح بـ«الانتقال الى المرحلة الثانية» وهي مرحلة «اعادة بناء» المرفأ والأحياء المتضررة في بيروت، بعد مرحلة اولى كان عنوانها «الطوارئ». وعُقد مؤتمر دولي اول لمساعدة لبنان في 9 اغسطس نظمته فرنسا والأمم المتحدة، وتمكن من جمع تعهدات بقيمة 250 مليون يورو من المساعدات لمواجهة تداعيات الانفجار الذي وقع في الرابع من اغسطس.وشدد لودريان على «ضرورة الا تحجب هذه الكارثة المأساة السياسية القائمة في لبنان» مجددا تحذيره من «تفكك لبنان لا بل من زواله» ان لم تشكل حكومة سريعا ولم تجرَ اصلاحات هيكلية. كما نوه الى ان اجتماعا جديدا للمجموعة الدولية لدعم لبنان سيعقد في غضون بضعة ايام، «من اجل اعادة تأكيد مطالبنا بالمضي قدما في هذا الاتجاه».

وفي الاجتماع الأخير للمجموعة الدولية لدعم لبنان الذي عقد في 23 سبتمبر على هامش الجمعية العامة للأمم المتحدة، دعت فرنسا المجتمع الدولي الى ممارسة «ضغوط كبيرة ومتضافرة» للدفع باتجاه تشكيل حكومة في لبنان.

وحدد الرئيس اللبناني ميشال عون يوم 15 اكتوبر موعدا لاجراء الاستشارات النيابية الملزمة من اجل تسمية شخصية جديدة تكلف تشكيل الحكومة، بعدما فشلت الشهر الماضي المحاولة السابقة لتشكيل حكومة «مستقلين» ينادي بها الشارع والمجتمع الدولي. وبعد اشهر من المشاورات غير المثمرة اثر تعيينه اواخر اغسطس اعتذر رئيس الوزراء اللبناني المكلف مصطفى اديب في 26 سبتمبر عن عدم تشكيل الحكومة الجديدة في ظل خلافات بين الفرقاء على الحقائب الوزارية ووسط مطالبات دولية متزايدة بحكومة تنفذ اصلاحات ضرورية لاخراج هذا البلد من اسوأ ازمة اقتصادية يواجهها منذ عقود. وندد الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون بـ«خيانة» الطبقة السياسية اللبنانية رغم التعهدات التي قطعتها له في الأول من سبتمبر خلال زيارته الثانية للبنان.

