مناظرة هاريس- بنس... الفائز «ذبابة»

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سولت ليك سيتي - الوكالات: تواجه الجمهوري مايك بنس والديموقراطية كامالا هاريس المرشحان لمنصب نائب الرئيس في الانتخابات الرئاسية المقبلة حول قضية ادارة وباء كوفيد-19 التي تهيمن على الحملة الانتخابية.

وقالت السيناتورة كامالا هاريس (55 عاما) التي اختارها المرشح الديموقراطي لانتخابات البيت الأبيض جو بايدن لمنصب نائبة الرئيس ان «الأميركيين كانوا شهوداً على اضخم فشل لأي ادارة رئاسية في تاريخ بلدنا». وستكون هاريس اول سيدة تشغل منصب نائب الرئيس في حال فوز بايدن في انتخابات الثالث من نوفمبر.

من جهته، دافع مايك بنس (61 عاما) عن الاجراءات التي اتخذتها ادارة ترامب، متهما هاريس بـ»تقويض ثقة» الأميركيين بلقاح ضد فيروس «كورونا» المستجد يجري اعداده حاليا بينما يتهم الديموقراطيون البيت الأبيض بمحاولة الالتفاف على الاجراءات لتأمين لقاح قبل الاقتراع. وقال بنس «في الحقيقة تواصلين تقويض ثقة الجمهور في لقاح، اذا ما اُنتج لقاح اثناء ادارة ترامب، هو امر غير معقول».

وبعد ثمانية ايام على اول مناظرة بين الرئيس الجمهوري (74 عاما) وخصمه الديموقراطي (77 عاما) سادتها الفوضى والشتائم المتبادلة ومقاطعة الواحد للآخر مراراً وتكرارا سمح اللقاء بين المرشحين لمنصب نائب الرئيس بنقاشات حول القضايا اكثر جدية وهدوءاً واحتراماً.

وعلى الرغم من ان نائب الرئيس الجمهوري والسيناتورة الديموقراطية قاطعا بعضهما البعض احياناً اثناء المناظرة، الا انهما تبادلا مراراً عبارات الشكر والاحترام وكان الواحد منهما منصتاً للآخر في معظم الوقت.

وفي تغريدة على تويتر كتب الرئيس ترامب الذي يتعافى من فيروس «كورونا» المستجد ويخضع للحجر في مقر الرئاسة «مايك بنس فاز بفارق كبير». اما جو بايدن فقد قال في تغريدة «كامالا هاريس نحن فخورون بك».

لكن في الواقع لم يخرج من المناظرة فائز واضح بينما يتعين على المرشحين الجمهوريين (الرئيس ونائب الرئيس) ان يعوضا عن التأخير الذي يتزايد في استطلاعات الرأي. وفي نهاية المناظرة التي استمرت تسعين دقيقة، بدا ان التعليقات على شبكات التواصل الاجتماعية تركز على تفصيل صغير هو ذبابة حطت لدقيقتين على الشعر الأبيض لنائب رئيس الولايات المتحدة.

وبتهذيب «هنأ» مايك بنس الذي تتناقض رصانته مع الشخصية المتقلبة لدونالد ترامب كامالا هاريس وهي ابنة اب جامايكي وأم هندية، على ترشيحها «التاريخي» كأول مرشحة سوداء نيابة عن حزب كبير. وارتدت هذه المناظرة اهمية خاصة منذ ان دخل الرئيس ترامب الى المستشفى بعد ثلاثة ايام على اعلان اصابته بفيروس كورونا المستجد، ما يمنعه من القيام بحملة ميدانية.

ونائب الرئيس مدعو في الواقع الى يحل محل رئيس الولايات المتحدة في حالة الوفاة او العجز.

وتم تعزيز الاجراءات الاحترازية الصحية بالمقارنة مع تلك التي اتخذت للمناظرة بين المرشحين للرئاسة في 29 سبتمبر فقد وضع حاجزان زجاجيان ليفصلا بين نائب الرئيس والسناتورة اللذين جلسا خلف مكتبين يفصل بينهما اربعة امتار في المناظرة التلفزيونية في سولت ليك سيتي بولاية يوتا.

وخلال مناظرتها الوحيدة مع نائب الرئيس مايك بنس اخذت كامالا هاريس على خصمها وفاة اكثر من 210 آلاف شخص بـ»كوفيد-19» في الولايات المتحدة حيث سجل العدد الأكبر من الوفيات في العالم.

وقد وجد نائب الرئيس الذي لا تظهر اي انفعالات على وجهه، نفسه في اغلب الأحيان في موقف دفاعي للدفاع عن حصيلة اداء اربع سنوات في المنصب الى جانب الملياردير المتقلب.

أما كامالا هاريس التي كانت مبتسمة فقد عرضت ما تعتبره نجاحات اقتصادية لجو بايدن عندما كان نائبا للرئيس باراك اوباما من 2009 الى 2017، مقابل اداء الثنائي ترامب بنس، اللذين تنتهي ولايتهما بـ»ركود يشبه الكساد العظيم».

