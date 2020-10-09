ترامب من مكتبه البيضاوي: إصابتي بـ«كورنا» نعمة!

عربيات ودوليات

واشنطن - الوكالات: اعتبر الرئيس الأميركي دونالد ترامب أن اصابته بفيروس «كورونا» كانت «نعمة من الله»، وذلك لدى استئنافه العمل في المكتب البيضاوي رغم التحذيرات من أن عودته قد تعرض آخرين للخطر. وعمل ترامب جاهدا منذ غادر المستشفى الاثنين على تصوير مرضه على أنه انتصار شخصي. وقال في تسجيل مصور لدى تحدثه عن الفيروس الذي أودى بحياة أكثر من 210 آلاف شخص في الولايات المتحدة «اعتقد أن إصابتي به نعمة من الله».

وأشار ترامب الذي تأكدت إصابته الخميس ونقل إلى المستشفى الجمعة إلى أنه تعافى بفضل مزيج من الأجسام المضادة، وهو علاج تجريبي لم يتم بعد إصدار تصريح رسمي باستخدامه حتى للحالات الطارئة. وقال مرتديا ربطة عنقه الحمراء المعهودة «أريد بأن يتلقى الجميع العلاج ذاته الذي تلقاه رئيسكم لأنني أشعر بأنني بحالة رائعة».

وبعد تصريحات متضاربة بشأن إن كان الرئيس عاد إلى العمل الثلاثاء، قال مسؤول رفيع في الإدارة الأميركية إن ترامب حضر الأربعاء مع عدد «محدود للغاية» من الموظفين في مكتبه.

