«كورونا» سيرمي 150 مليون إنسان إلى هاوية براثن «الفقر المدقع»

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نيويورك - الوكالات: حذر البنك الدولي من ان جائحة فيروس «كورونا» قد تدفع بما يصل الى 150 مليونا من البشر الى هاوية الفقر المدقع بنهاية 2021، لتمحي بذلك التقدم الذي تحقق على مدى اكثر من 3 سنوات للحد من الفقر.وقال البنك في تقرير يصدره كل عامين عن الفقر والرفاه المشترك ان ما بين 88 مليونا و115 مليون شخص آخرين سيسقطون في الفقر المدقع (العيش على اقل من 1.90 دولار في اليوم) في 2020. وأوضح التقرير ان هذا الرقم قد يزيد الى ما بين 111 مليونا و150 مليونا بنهاية العام 2021، وكانت توقعات البنك الدولي في ابريل في نطاق 40-60 مليون شخص. ويعني ذلك ان يعيش ما بين 9.1% و9.4% من سكان العالم في فقر مدقع هذا العام، دون تغير يذكر على نسبة 2017 البالغة 9.2%، وكانت تقديرات نسبة الفقر المدقع في 2019 حوالي 8.4%، وكان من المتوقع تراجعها الى 7.5% بحلول 2021 قبل تفشي جائحة فيروس كورونا. وقال التقرير ان هدف خفض النسبة الى 3% بحلول 2030 لن يكون في المتناول ما لم تُتخذ اجراءات عاجلة وملموسة على صعيد السياسات.وذكر التقرير ان الأزمة تهدد بخسائر كبيرة في رأس المال البشري بين الأشخاص المحرومين بالفعل، مما يجعل من الصعب على البلدان العودة الى النمو الشامل حتى بعد تراجع الصدمات الحادة.وقال رئيس البنك الدولي ديفيد مالباس في بيان «الجائحة والركود العالمي قد يتسببان في سقوط اكثر من 1.4% من سكان العالم في براثن الفقر المدقع» واصفا اياها بأنها «انتكاسة خطيرة لمسيرة التنمية والحد من الفقر». وبحسب التقرير، فان العديد من المنضمين الجدد الى شريحة الفقر المدقع يعيشون في دول تعاني من معدلات فقر مرتفعة بالفعل، لكن حوالي 82% يأتون من دول متوسطة الدخل، حيث يقع خط الفقر عند 3.20 دولارات في اليوم للشريحة الدنيا من دول الدخل المتوسط، و5.50 دولارات في اليوم لدول الشريحة العليا من الدخل المتوسط.

