حرب كاراباخ.. وساطة تهدئة تنطلق في جنيف

عربيات ودوليات

عواصم - الوكالات: نزح نصف سكان ناغورنو كاراباخ بسبب المعارك بين حكومة الاقليم الانفصالي الذي يشكل الأرمن غالبية سكانه وأذربيجان، قبل اجتماع وساطة دولية اول عقد امس في جنيف.

وقد دعا الرئيس الروسي فلاديمير بوتين الى وقف «المأساة» الجارية التي لا يوجد اي مؤشر الى تراجع حدتها. واستقطب النزاع قوى اقليمية، وقد حذر وزير الخارجية الفرنسي جان ايف لودريان بأن دعم تركيا لأذربيجان يهدد بـ«تدويل» النزاع.

واندلع القتال في احد اكثر النزاعات المجمدة والقابلة للانفجار منذ سقوط الاتحاد السوفياتي، في 27 سبتمبر ولم يظهر الطرفان اي رغبة في التوصل الى تسوية. وفي مقابلة مع التلفزيون الرسمي الروسي، قال بوتين «انها مأساة هائلة. هناك ناس يموتون. نأمل ان يتوقف هذا النزاع في اسرع وقت ممكن». ودعا بوتين الى الموافقة على وقف اطلاق النار «في اسرع وقت ممكن» بغض النظر عن امكان حل النزاع المزمن.

وقال لودريان ان «الجديد في الأمر هو وجود تدخل عسكري لتركيا مما قد يؤدي الى مزيد من تدويل الصراع». بينما دعا وزير الخارجية التركي مولود جاويش اوغلو العالم لدعم اذربيجان «الطرف الذي على حق»، واصفا ارمينيا «بالمحتل».

وأعلنت اذربيجان ان وزير خارجيتها جيهون بيرموف توجه الى جنيف للقاء قادة «مجموعة مينسك» وهي هيئة وساطة تضم فرنسا وروسيا والولايات المتحدة. وتسعى المجموعة الى حل النزاع القائم منذ تسعينيات القرن الماضي.

من جهتها استبعدت ارمينيا عقد لقاء بين وزير خارجيتها زهراب مناتساكانيان ونظيره الأذربيجاني واعتبرت انه «من المستحيل الجمع بين اجراء مفاوضات ومواصلة العمليات العسكرية» ومن المقرر ان يلتقي وزير الخارجية الأرميني نظيره الروسي سيرغي لافروف الاثنين في موسكو.وأجرى وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو اتصالا هاتفيا الأربعاء مع نظيريه الأذربيجاني والأرميني على ما ذكرت وكالات انباء روسية.

وحول القصف الذي نفذته القوات الأذربيجانية ستيباناكرت، المدينة الرئيسة في كاراباخ، الى مدينة اشباح مليئة بالذخيرة غير المنفجرة والحفر الناجمة عن القذائف. وقال ارتاك بلغاريان المسؤول المكلف بملف حقوق المدنيين في اوقات الحرب في كاراباخ «بحسب تقديراتنا الأولية، نزح نحو 50% من سكان كاراباخو90% من النساء والأطفال، اي ما يعادل نحو سبعين الى 75 الف شخص». ودوت صفارات الانذار للتحذير من غارات جوية طوال الليل الذي شهد عدة انفجارات في مدينة تغرق في ظلام دامس. واتهمت اذربيجان القوات الأرمينية بقصف اهداف مدينة في المناطق المأهولة، بما في ذلك ثاني كبرى مدن البلاد كنجه، التي تعد اكثر من 330 الف نسمة.

