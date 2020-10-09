بشر الخصاونة رئيساً لوزراء الأردن

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عمان - الوكالات: أعلن الديوان الملكي في الأردن ان العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني كلف الدبلوماسي المخضرم بشر الخصاونة بتشكيل حكومة جديدة بعد ايام من قبوله استقالة رئيس الوزراء السابق عمر الرزاز. كان الملك قد اعلن حل البرلمان في 27 سبتمبر مع انتهاء دور انعقاده الذي استمر اربع سنوات في خطوة تستوجب طبقا للدستور استقالة الحكومة في غضون اسبوع. وقال الملك في خطاب التكليف انه عهد الى الخصاونة، الذي عمل مستشارا للقصر منذ العام الماضي بعد مسيرة طويلة قضى معظمها بالسلك الدبلوماسي وشارك في مفاوضات مع اسرائيل بتشكيل حكومة جديدة تضم قيادات تملك الكفاءة والتميز وترقى الى التحديات التي تواجهها المملكة. وقال الملك «يأتي تشكيل هذه الحكومة في ظرف استثنائي لم يشهد له العالم مثيلا لعقود خلت» في اشارة الى تفشي جائحة كورونا. ووجه العاهل الأردني الحكومة الجديدة بالبدء فورا في رفع الطاقة الاستيعابية للمستشفيات وأسرة العناية المركزة على مستوى المملكة، والمضي قدما في تخصيص وانشاء مراكز لاجراء الفحوصات والتوسع في توفير المختبرات بجميع المحافظات، وانشاء «المركز الوطني للأوبئة والأمراض السارية».