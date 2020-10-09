أربعينية الحسين عليه السلام .. مدُّ بشري في كربلاء

عربيات ودوليات

كربلاء - الوكالات: احيا ملايين المسلمين امس ذكرى زيارة اربعينية الامام الحسين وأهل بيته وأصحابه عليهم السلام في كربلاء المقدسة.

وجرت مراسم الزيارة وسط اجراءات امنية مشددة واستنفار صحي وخدمي على طول طرق الزائرين صوب كربلاء ووسط المحافظة.

وشهدت زيارة هذا العام اجراءات غير مسبوقة في مواجهة فيروس كورونا فيما منعت الحكومة دخول الزوار الأجانب الا باعداد محدودة للغاية كاجراء احترازي من الوباء.

ولم تتأثر المواكب الحسينية بالجائحة في تقديم كافة الخدمات للزائرين مع التزامها بالاجراءات الوقائية.

وأعلنت قيادة العمليات المشتركة في ?كربلاء? العراقية نجاح ?الخطة الأمنية? لزيارة الأربعينية بمشاركة 12 مليون زائر من مختلف المحافظات العراقية ومئات الزوار العرب والأجانب على مدى ثمانية ايام.

وجرت الزيارة تحت اجراءات امنية مشددة بمشاركة 31 الف عنصر امن من الجيش والشرطة و1600 متطوع من كلا الجنسين.

وشاركت 7500 عجلة مختلفة الانواع والاحجام في عملية النقل من وزارات النقل والتجارة والنفط والصحة والسياحة وامانة بغداد وعجلات العتبات المقدسة والجيش وتم نقل الزوار في عملية التفويج العكسي من ثلاث محاور النجف وبابل وبغداد.

وتمثلت الخطة الصحية بنشر 45 مفرزة صحية مع تواجد عربة اسعاف في اماكن منتقاة في مركز المحافظة والطرق الخارجية القريبة من اطراف المركز مع تهيئة ثلاث مستشفيات كبيرة و45 مركزا صحيا حيث تم تقديم العلاج لاكثر من 658 الف مراجع خلال ايام الزيارة مع تهيئة مصرف الدم الذي استطاع تحصيل 1500 قنينة دم من المتبرعين.

من جهتهتا، نشرت العتبتان الحسينية والعباسية، على مفارق الطرق، كوادر طبية، لفحص الزائرين قبل دخولهم الى مرقد الامام الحسين عليه السلام، فيما انتشرت فرق اخرى للتعفير وتوزيع الكمامات، والقفازات، وتعقيم الأشخاص الراغبين بالدخول الى الزيارة.

بدوره، اعلن وزير النقل حسين الشبلي، عن نجاح خطة الوزارة الخدمية الخاصة بتفويج زائري كربلاء الوافدين.

وقال الشبلي في بيان: ان «تضافر الجهود الخيرة قد اثمرت عن تفويج زائري اربعينية الامام الحسين (ع) بانسيابية عالية وفق خطة مدروسة اعدتها الوزارة مسبقا، اخذت بعين الاعتبار توفير باصات وقطارات اضافية من اجل انجاح عملية التفويج العكسي بعد انتهاء الزيارة المليونية».

وأضاف: «يأتي نجاح هذه الخطة وتميزها لهذا العام بسبب الانضباط العالي والعمل على مدار الساعة وسط ظروف وباء «كورونا» ما استدعى الالتزام التام بتعليمات الصحة والسلامة والقيام بعمليات التعفير المستمرة سواء في المرائب او في المركبات والقطارات».

