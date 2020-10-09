صالح: «الأربعينية» تذكرنا بثورة العدالة الاجتماعية والإصلاح

عربيات ودوليات

بغداد - الوكالات: اكد الرئيس العراقي برهم صالح، امس ان «ثورة الاصلاح والتغيير بوجه الظلم والطغيان لا مفر منها، مهما كانت الأثمان غالية».

وأكد في كلمة بمناسبة ذكرى اربعينية الامام الحسين «تمر علينا ذكرى اربعينية الامام الحسين (عليه السلام)، لتذكرنا بثورة العدالة الاجتماعية، ثورة الاصلاح بوجه الظلم والطغيان، اذ يقدم لنا الامام الحسين وآل بيته وصحبه الذين نذروا انفسهم دفاعاً عن قيم العدل والكرامة، دروساً في التضحية والفداء».

وأضاف «في هذه الذكرى الخالدة، علينا ان نستلهم تلك القيم النبيلة، وأن تكون مساراً في تطبيق الاصلاحات والتغيير اللازم من اجل دولة قادرة ومقتدرة ذات سيادة، خادمة لمواطنيها، ومعبرة عن تطلعاتهم نحو مستقبل مزدهر، وليكن عملنا وجهدنا منصباً على مكافحة الفساد

وتابع صالح «أحيي الجموع المليونية المتجهة صوب كربلاء المقدسة لاحياء ذكرى اربعينية الامام الحسين (عليه السلام) ونؤكد في الوقت ذاته، على ضرورة اتخاذ الاجراءات الكفيلة لوقاية الزائرين الكرام من وباء «كورونا» وندعو من الله عز وجل ان يحفظهم ويحفظ العراقيين جميعاً من هذا الوباء الخطير، وكذلك اهمية الحفاظ على حرمة الزيارة وشعائرها».

