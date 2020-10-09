بغداد تبلغ أميركا وأوروبا بخطة حماية السفارات

عربيات ودوليات

بغداد - الوكالات: ابلغ وزير العراقي فؤاد حسين ابلغ سفراء الاتحاد الاوروبي والامم المتحدة والولايات المتحدة في بغداد بالاجراءات الامنية والتنظيمية التي اتخذتها بلاده لحماية البعثات الدبلوماسية، فيما اعلنت واشنطن انها بصدد مناقشة هذه الاجراءات.

وقالت الخارجية العراقية امس ان حسين اطلع سفراء دول الاتحاد الأوروبي في العراق على جهود حكومة رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي في مجال تأمين البعثات، وتنظيم عملها في العراق، معرباً عن تطلع لتفعيل علاقات التعاون في ضوء اتفاقية التعاون والشراكة المبرَمة بين الجانبين. كما ناقش الاجتماع وضع المنظمات الأوروبية غير الحكومية في العراق وضرورة تذليل العقبات التي تعترض عملها.

من جهته قال سفير الاتحاد الأوروبي خلال الاجتماع انه تم اتخاذ خطوات لتذليل العقبات الفنية بالتعاون مع البنك المركزي العراقي بخصوص رفع اسم العراق من قائمة الدول عالية الخطورة في مجال تمويل الارهاب وغسيل الأموال.

وفي اجتماع منفصل بحث وزير الخارجية العراقي مع السفير الاميركي في العراق ماثيو تولر «موضوع القرار الاميركي المبدئي بسحب السفارة الأميركية في بغداد، حيث اكد حسين ان الحكومة شرعت في اتخاذ عدد من الاجراءات الأمنية والفنية والتنظيمية لايجاد بيئة ملائمة لعمل جميع البعثات لدى بغداد».

بدوره وعد السفير الأميركي برفع ما تقدم به الوزير الى الجهات الحكومية في اميركا لدراستها. كما تطرقا للعدد من تطورات الأوضاع في المنطقة والعالم التي تحظى بالاهتمام المشترَك.

وبحث الوزير العراقي في اجتماع آخر مع جينين بلاسخارت ممثلة الأمين العام للأمم المتحدة ورئيسة بعثة يونامي في العراق «مستجدات الأوضاع في العراق ولاسيما تعزيز الأمن في المناطق الحيوية» وأكد الوزير ان الحكومة بذلت جهوداً كبيرة في سبيل بسط الأمن ومنها المنطقة الخضراء ومطار بغداد فيما عرضت بلاسخارت اهم اللقاءات الأخيرة التي اجرتها مع مختلِف الأطراف العراقية بما يتعلق بتطورات الوضعين السياسي والأمني.

وشدد الوزير على اهمية تدعيم العلاقة بين المنظمة الأممية والعراق وتقديم الدعم في مجال التهيئة للانتخابات المبكرة فيما تم بحث اهم تطورات الأوضاع السياسية في المنطقة، وانعكاساتها على الأمن والاستقرار.

وكان الكاظمي ترأس الثلاثاء اول اجتماع للجنة التحقيق في الخروقات الامنية التي تستهدف البعثات الدبلوماسية والمصالح الاجنبية في العراق،

وشدد الكاظمي على اهمية ان تنجر اللجنة الأمنية - العسكرية البرلمانية مهمتها خلال 30 يوما. مشيرا الى ان الهجمات تجاوزت كل الحدود، فهي تقتل المواطنين وتسيء الى مستقبل العراق وعلاقاته. واشار الى ان هذه الهجهات تسيء الى مستقبل العراق وعلاقاته.

وتأتي هذه التحركات اثر تهديدات لواشنطن مؤخرا باغلاق السفارة الاميركية في العراق في حال استمرت المليشيات العراقية الموالية لايران باستهدافها بالصواريخ.

