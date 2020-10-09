جيرو قاد فرنسا لاكتساح أوكرانيا

دوليه

أكرمت فرنسا وفادة ضيفتها أوكرانيا 7-1 بينها ثنائية لمهاجمها أوليفييه جيرو في مباراته المئة بقميص «الديوك» أول من أمس على ملعب فرنسا في العاصمة باريس في مباراة دولية ودية. وسجل جيرو (34 عاما) ثنائيته في الدقيقتين 24 و34 رافعا رصيده الى 42 هدفا ليصبح ثاني أفضل هداف في تاريخ المنتخب، بعدما افتتح ادواردو كامافينغا التسجيل في الدقيقة التاسعة ليصبح أصغر هداف في تاريخ المنتخب منذ الحرب العالمية.

وحسمت فرنسا الشوط الأول برباعية بعدما سجل فيتالي ميكولينكو هدفا بالخطأ في مرمى منتخب بلاده، قبل أن تعزز بثلاثية في الشوط الثاني تناوب على تسجيلها كورونتان توليسو (65) وكيليان مبابي (82) وأنطوان غريزمان (89). وسجل فيكتور تسيغانكوف الهدف الوحيد للضيوف في الدقيقة 53.واستعدت فرنسا جيدا للقمة المرتقبة ضد ضيفتها البرتغال بعد غد في الجولة الثالثة من دوري الأمم الأوروبية في اعادة للمباراة النهائية لكأس أوروبا 2016 والتي حسمها رفاق البرتغالي كريستيانو رونالدو في صالحهم وتوجوا باللقب.وخاضت أوكرانيا المباراة في غياب العديد من اللاعبين الأساسيين أغلبهم بسبب الاصابة بفيروس كورونا المستجد وتحديدا لاعبو شاختار دانييتسك، فيما غاب ستة لاعبين آخرين بسبب الاصابة هم ألكسندر زينتشنكو (مانشستر سيتي الانكليزي)، سيرغي كريفستوف وسيرغي بولبات ويفغين كونوبليانكا (شاختار دانييتسك)، وفيتالي بويالسكي وفلاديسلاف سوبرياغا (دينامو كييف). ودفع مدرب فرنسا ديدييه ديشان بالبدلاء في الشوط الأول بقيادة الحارس المخضرم ستيف مانداندا (35 عاما)، ودفع بالثنائي جيرو وأنطوني مارسيال في خط الهجوم.ونجح لاعب وسط رين كامافينغا الذي لعب أساسيا للمرة الأولى في ثاني مباراة له بألوان فرنسا، في افتتاح التسجيل في الدقيقة التاسعة بتسديدة بيسراه من داخل المنطقة ليصبح في سن السابعة عشرة وعشرة أشهر ثاني أصغر هداف في تاريخ المنتخب بعد موريس غاستيجيه (17 عاما و5 أشهر) في الثامن من مارس 1914 ضد سويسرا (2-2). وعزز جيرو بثنائية في 10 دقائق بتسديدة رائعة من خارج المنطقة (24) وضربة رأسية (34) لينتزع وصافة أفضل هدافي المنتخب بفارق هدف واحد من ميشال بلاتيني بعدما رفع رصيده الى 42 هدفا بفارق تسعة أهداف عن الهداف التاريخي تييري هنري (51 هدفا). وزاد ميكولينكو محن منتخب بلاده بتسجيله الهدف الرابع بالخطأ في مرماه قبل نهاية الشوط الأول بست دقائق. وقلّص زميله تسيغانكوف الفارق مطلع الشوط الثاني بتسديدة بيسراه من خارج المنطقة (53)، لكن توليسو أعاد الفارق الى سابق عهده بتسجيله الهدف الخامس للديوك بتسديدة بيمناه من خارج المنطقة (65). وعزز مبابي، بديل مارسيال، بهدف سادس بتسديدة بيمناه من داخل المنطقة اثر تمريرة من وسام بن يدر، بديل جيرو (82)، قبل أن يختم غريزمان، بديل حسام عوار الجزائري الأصل الذي خاض مباراته الأولى بألوان فرنسا، بتسديدة من خارج المنطقة اثر تمريرة من بن يدر (89).

